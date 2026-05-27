Kovačević: Imamo puno upita za naše igrače, a tražimo zamjenu za Mišića

Dinamovi nogometaši zaključili su sezonu osvajanjem naslova prvaka i SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, čime su se uspješno vratili na vrh nakon prošlogodišnjeg razočaranja i riječkog osvajanja dvostruke krune.
Pred kraj razgovora najavio je i Dinamo za novu sezonu, odnosno kakav će biti u borbi za ulazak u Ligu prvaka.
“Kvalifikacije neće biti lagane, ali želja nam je boriti se za Ligu prvaka i zašto ne? To su suparnici s kojima Dinamo može igrati i nitko neće biti sretniji od nas ako to ispunimo.”
Što očekujete od prijelaznog roka? Koje ćete pozicije nastojati podebljati?
“Imamo izbalansiranu ekipu, ali svaki dobar igrač uvijek je dobrodošao u Dinamo. Tražimo zamjenu za Mišića, možda bismo i na ‘osmicama’ trebali pojačanja, kao i na krilima, a u obrani smo popunjeni. Bit će i iduće sezone dosta utakmica, pa će nam trebati igrača. Imamo puno upita za naše igrače, prate ih bogatiji klubovi, pa ćemo nadomještati igrače ako ih prodamo.”
Cijeli intervju možete pročitati OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!