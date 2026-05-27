Kovačević: Imamo puno upita za naše igrače, a tražimo zamjenu za Mišića

Nogomet 27. svi 2026
Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Dinamovi nogometaši zaključili su sezonu osvajanjem naslova prvaka i SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, čime su se uspješno vratili na vrh nakon prošlogodišnjeg razočaranja i riječkog osvajanja dvostruke krune.

U klubu su nakon toga uslijedile velike promjene – stiglo je čak 18 novih igrača, kao i trener Mario Kovačević, koji je tada mnogim navijačima bio nepoznato ime.

Deset mjeseci kasnije situacija je potpuno drukčija pa Kovačević uživa velike pohvale zbog uspješne sezone. U razgovoru za Sportske novosti otkrio je što ga je najviše brinulo pri dolasku u Dinamo, kako ga je oblikovalo ratno Sarajevo te kako je izgledao njegov prvi susret sa Zvonimirom Bobanom.

Pred kraj razgovora najavio je i Dinamo za novu sezonu, odnosno kakav će biti u borbi za ulazak u Ligu prvaka.

“Kvalifikacije neće biti lagane, ali želja nam je boriti se za Ligu prvaka i zašto ne? To su suparnici s kojima Dinamo može igrati i nitko neće biti sretniji od nas ako to ispunimo.”

Što očekujete od prijelaznog roka? Koje ćete pozicije nastojati podebljati?

“Imamo izbalansiranu ekipu, ali svaki dobar igrač uvijek je dobrodošao u Dinamo. Tražimo zamjenu za Mišića, možda bismo i na ‘osmicama’ trebali pojačanja, kao i na krilima, a u obrani smo popunjeni. Bit će i iduće sezone dosta utakmica, pa će nam trebati igrača. Imamo puno upita za naše igrače, prate ih bogatiji klubovi, pa ćemo nadomještati igrače ako ih prodamo.”

