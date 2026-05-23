Sanchez odlazi iz Rijeke, a vraća se Matjaž Kek!

Rijeka je sezonu završila pobjedom 2:0 protiv Gorice, no to nije bilo dovoljno za treće mjesto. Nakon utakmice Victor Sanchez oprostio se od klupe Rijeke i potvrdio da će momčad iduće sezone preuzeti Matjaž Kek. Španjolski stručnjak zahvalio je klubu i igračima te istaknuo zadovoljstvo učinjenim tijekom sezone, posebno u Europi.
“Odigrali smo solidnu utakmicu i ostvarili pobjedu. Nažalost, nije nam bilo dovoljno za treće mjesto. Čestitam igračima i navijačima, ovo je bio savršen kraj duge sezone”, rekao je Španjolac pa dodao:
“Napravili smo sjajne stvari u Europi, s povijesnim ostvarenjem u 46 godina. Zahvalan sam igračima jer su vjerovali, jer su napredovali. Uživali smo na tom putu. Ispunili smo sve ciljeve, Rijeka će opet igrati u Europi.”
Potvrdio je i kraj mandata na Rujevici te dolazak nasljednika:
“Ovo mi je posljednja utakmica na klupi, no još moram razgovarati s ljudima iz kluba da bi sve bilo službeno. Zahvalan sam Rijeci na ovoj prilici. Iduće sezone vodit će je Matjaž Kek. Momčad ne može biti u boljim rukama“, dodao je te poručio:
“U Rijeci se osjećam kao doma i dolazit ću. Nadam se da ovo nije zbogom.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!