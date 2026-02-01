Sopić: Nema nikakvog slučaja s Malenicom, to je bila moja odluka

Podijeli :

PAWEL PIOTROWSKI 400MM.PL NEWSPIX.PL via Guliver

U 20. kolu SuperSport HNL-a Osijek je na Opus Areni pobijedio Rijeku 1:0.

Junak susreta bio je novi igrač Osijeka, nigerijski krilni napadač Samuel Akere, koji je u 27. minuti postigao sjajan pogodak u svom drugom nastupu za klub. U sljedećem kolu Osijek gostuje kod Varaždina, dok Rijeku na Rujevici čeka derbi protiv Dinama. Nakon utakmice susret je prokomentirao trener Osijeka Željko Sopić: Sopić s Osijekom upisao prvu pobjedu, i to nakon četiri mjeseca ‘suše’! Na Opus Areni pala je Rijeka

“Novi je osjećaj. Dugo nismo slavili, na Opus Areni čak 141 dan. Čestitam igračima, svima. Ova pobjeda nam je bila…

Danas je bio dan kad sve ostavljaš na terenu i to nam se vratilo. Nagradilo nas je, ali ovo nije naš maksimum. Rijeka je razigranija i lakše igra, a mi smo danas imali teške noge i grč. Branili smo se u niskom bloku, imali smo svoje šanse, ali na kraju se pišu samo tri boda. Doveli smo igrače koji su bili u problemima. Barišić i Matković imali su teške ozljede… Jako sam sretan.”

Upitan što slijedi za momčad, naglasio je da mu je fokus odmah na daljnjem radu i pripremi za sljedeće utakmice:

“Gledam samo sutrašnji trening. Nama su treninzi najbitniji. Ovo je veliki poticaj u leđa, ovaj tjedan radit ćemo s puno većim veseljem.”

Na golu nije bilo Marka Malenice, što je potaknulo nagađanja o mogućem nesporazumu sukobu unutar momčadi. Trener Sopić osvrnuo se i na tu situaciju:

“Moja je odluka bila da stavim Ćurčiju. Nema tu nikakvog slučaja, tako je. Mersinaj je akumulirao umor. Otvoreno pričam sa svojim igračima.”