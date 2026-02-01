Sopić s Osijekom upisao prvu pobjedu, i to nakon četiri mjeseca ‘suše’! Na Opus Areni pala je Rijeka

Podijeli :

U jedinom nedjeljnom susretu 20. kola HNL-a nogometaši Osijeka su prekinuli negativan niz te su napustili dno ljestvice, na svojoj su Opus Areni svladali prvaka Rijeku s 1-0 (1-0).

Jedini pogodak na susretu postigao je Samuel Akere u 27. minuti. Rijeka je ostala na petom mjestu, dok je Osijek sada pretposljednji i ima dva boda više od posljednjeg Vukovara 1991 koji će u ponedjeljak gostovati kod Dinama.

Osijek je u prvenstvu pobijedio po prvi puta nakon kraja rujna prošle godine kada je svladao Goricu. Osječani su ove nedjelje upisali tek treću ligašku pobjedu, a prvu pod vodstvom Željka Sopića.

U uvodnih nekoliko minuta čak su dva puta domaći nogometaši tražili jedanaesterac, ali uzalud. Prvu šansu imala je, pak, Rijeka. U 16. minuti je Vignato poslao povratnu loptu prema Dantasu, ali je njegov udarac bio prilično neprecizan.

U tom razdoblju susreta gosti iz Rijeke su dominirali posjedom, bili su bolji i imali inicijativu, ali se unatoč tome zatresla njihova mreža. Osječani su poveli u 27. minuti nakon što je Karačić ubacio, a Matković spustio loptu za Akerea koji je silovito pod gredu pogodio s deset metara. Bio je to premijerni gol za Osijek igrača koji je ove zime došao u Slavoniju.

Domaći pogodak je zaustavio dotadašnju inicijativu Rijeke i sve do odmora bolje je na terenu izgledao Osijek. Izostale su prave prilike, ali domaćin je počeo igrati energičnije, brže i bolje.

U dosta sporom ritmu, rastrgano i bez pravih prilika trajalo je duže vrijeme drugo poluvrijeme. U 65. minuti gostujući trener Sanchez u igru je ubacio i najboljeg riječkog igrača Fruka, a prva izglednija šansa dogodila se u 69. minuti kada je pucao domaći igrač Teklić, ali je Zlomislić spriječio drugi osječki pogodak.

Mučila se Rijeka u nastavku, u pokušajima da izjednači. Imali su Oreč i Ndockyt solidne situacije, ali Osijek je relativno mirno čuvao minimalnu prednost. U 84. minuti pokušao je neuspješno i Fruk, dok je u nadoknadi zaprijetio i Lasickas, ali je ostalo 1-0 i Osijek je upisao vrlo važnu pobjedu.

Kolo je počelo remijem 1-1 Istre 1961 i Lokomotive u petak, dok je u subotu Gorica pogotkom Ikera Poza u 44. minuti pobijedila Hajduk s 1-0. Varaždin je u Koprivnici slavio protiv Slaven Belupa 2-0 golovima Mamuta iz jedanaesterca u 17. i Mamića u 36. minuti.

Posljednja utakmica ovog kola igra se u ponedjeljak, a u Zagrebu će od 18 sati igrati Dinamo i Vukovar 1991.