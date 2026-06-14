U Australiji je igrao za hrvatski klub gdje su mu dali nadimak Crni Mate. Briljirao je u rušenju Turske pa poručio: ‘Ovo je nestvarno!’

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Amy Elle/SPP via Guliver

Jutros je u Vancouveru Australija pobijedila Tursku 2:0, strijelci su bili Nestory Irankunda u 27. i Connor Metcalfe u 75. minuti.

Posebno je zanimljiva Irankundina priča koji je postao najmlađi strijelac Australije na SP-ima.

Rođen je u izbjegličkom kampu u Tanzaniji. Tamo je njegova obitelj našla utočište od brutalnog građanskog rata u Burundiju, u kojem je poginulo oko 300 tisuća ljudi. Irankunda se preselio u Australiju kao beba. Kada je napunio šest godina, slijedila je nova daleka selidba, točnije iz Pertha u Adelaide. Prije dvije godine Irankunda je opet otišao na drugi kraj svijeta. Bayern ga je kupio za 3.5 milijuna eura, čime je Irankunda postao najskuplji igrač u povijesti australske lige.

Nakon što je bio na posudbi u Grasshopperu, prošle sezone je prodan u Watford za tri milijuna eura. Za klub koji je sezonu u Championshipu završio na 16. mjestu u 40 nastupa postigao je četiri i namjestio pet golova. Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na osam milijuna eura.

🇦🇺 Nestory Irankunda, youngest goalscorer in Australia history at the World Cup. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/s6gQZ46J2o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026

Irankunda ima poveznicu i sa Hrvatima. Kao dijete igrao je za Northern Wolves i Parafield Gardens gdje su ga primijetili skauti Adelaide Croatia Raidersa, tada trećeligaša i kluba hrvatske zajednice u tom gradu, kojeg su 1952. osnovali hrvatski doseljenici. Irankunda je došao među Raiderse kao 12-godišnjak te tamo ostao dvije godine.

U hrvatskom klubu primijetio ga je glavni skaut prvoligaša Adelaide Uniteda i tamo se nastavio Irankundin razvoj gdje je bio i ostao omiljen u klubu i hrvatskoj zajednici. Tamo su ga od milja prozvali Crni Mate.

“Ovo je je*eno nestvarno. To je ostvarenje sna. Radili smo iznimno naporno, borili se do kraja. Morate zahvaliti osoblju, morate zahvaliti naciji, svi moraju vjerovati u mene da sam tako dobar. Osjećao sam se kao da ću danas postići taj gol, bilo je nevjerojatno. To je jednostavno sjajan osjećaj.

Timmy Cahill mi je najveća inspiracija kada je u pitanju nogomet, on i Lionel Messi. Tim Cahill je najveći Australac po mom mišljenju, samo sam pomislio da, ako zabijem, učinit ću isto što i on i moram to učiniti. Ne volimo čuti što ljudi pričaju o nama, jer smo sjajna momčad. Puno nas podcjenjuju, ali danas smo im pokazali da možemo igrati. Puno više su držali loptu, ali tko je zabio golove?”, poručio je Irankunda nakon pobjede nad Turcima.