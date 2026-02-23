Sopić nakon otkaza otkrio detalje razgovora s predsjednicom: ‘Rekao sam joj…’

Podijeli :

xBEAUTIFULxSPORTS/Stanusicx via Guliver

Željko Sopić dobio je otkaz na klupi Osijeka.

Prva informacija je isplivala na Tribina podcastu, a kasnije je stigla i službena potvrda.

Otkaz je uslijedio nakon kratkog razgovora između Sopića i predsjednice kluba Alexandre Vegh.

“Razgovarali smo u četiri oka, razgovor je bio više nego korektan. Nismo pričali o uvjetima jer je to definirano ugovorom već o aktualnoj situaciji. Rekao sam joj da sam u ovoj priči najmanje bitan ja, da je najvažnija stvar da klub što prije ozdravi. Oni koji me poznaju, znat će o čemu pričam. Od sveg srca želim Osijeku sve najbolje, da se izbore za ostanak u ligi i krenu putem ozdravljenja. Ovo je takav posao… Dao sam sve od sebe, ali nekada ne ide”, rekao je Sopić odmah nakon otkaza za Germanijak.

Podsjetimo, o Sopićevoj smjeni nagađalo se već neko vrijeme, a govorilo se kako mu je susret protiv Lokomotive bio posljednja prilika. Klub ujedno prolazi kroz velike promjene, jer su prošloga tjedna otišli predsjednik Ferenc Sakalj i prokurist Vladimir Čohar.

Osijek je sezonu započeo s ambicijom povratka u Europu. Nakon odlaska Simona Rožmana momčad je preuzeo Sopić, no u 13 utakmica upisao je tek jednu pobjedu, pet remija i sedam poraza. Slavio je samo protiv Rijeke na Opus Areni, a ispao je i iz Kupa od Varaždina.