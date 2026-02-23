Evo tko bi trebao naslijediti Sopića na klupi Osijeka

Željko Sopić smijenjen je s klupe Osijeka nakon poraza od Lokomotive (3:1) u 23. kolu SuperSport HNL-a na Maksimiru. Momčad ostavlja na posljednjem mjestu ljestvice, s tri boda manje od Vukovara i devet manje od Gorice.
Iako se čeka službena potvrda, očekuje se da će momčad do kraja sezone voditi dosadašnji pomoćnik Tomislav Radotić, koji bi debitirao već za vikend u derbiju začelja protiv Vukovara, s ciljem osiguranja ostanka u ligi.
Radotić (44) je dugogodišnji član osječkog kluba. Godine 2021. preuzeo je drugu momčad, a ranije je radio u omladinskom pogonu. Kao igrač jednu je sezonu proveo u Osijeku, a nastupao je i za nekoliko slavonskih klubova te Cibaliju i Split.
U više je navrata bio dio stručnog stožera prve momčadi, a prošle je jeseni ostao pomoćnik i nakon dolaska Sopića.
