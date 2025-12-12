Sopić: Klub je sličan braku, volite ga i kada je loše i kada je dobro

Nogometaši Osijeka traže izlaz iz rezultatske krize koja traje više od dva i pol mjeseca u susretu protiv Gorice.
“Potpuno sam svjestan svega, no da ću pred medijima analizirati svoje igrače – to sigurno neću. Nisam takav trener i čovjek da bih s takozvanim „prljavim rubljem“ išao u javnost. Rješavam to na način da dečkima kažem sve izravno u oči, u naša četiri zida. Ne govorim u nekakvom celofanu, ponovit ću da nam u borbi za ostanak trebaju ratnici, dok u borbi za prvaka trebate ekstra kvalitetu, isto takav potez na terenu.
U našoj je situaciji karakter najvažniji. Možda smo i zbog brojnih ozljeda neke stvari na tom putu izgubili. Mislim da se zapravo sve zna. I što nama nedostaje i zašto smo tu gdje jesmo. A kada se izgubi utakmica, uvijek je kriv trener. Neću nikada ići protiv svojih igrača jer u krajnjoj liniji ja izabirem one koje šaljem na teren.”
Na što ste posebno upozoravali svoje igrače ovih dana na treninzima, što je to prevladavalo u vašim razgovorima?
“Razgovarali smo o tomu da postoji naprosto minimum nekog minimuma koji se mora dati u igri, kada istrčiš u arenu. A to je da pružiš sve od sebe za taj klub u čijem dresu nastupaš i kod mene se uopće oko toga ne diskutira. Naravno da je pritom puno lakše kada imaš roster od 25 igrača ili kada je on sužen na 12 ili 13. To je velika razlika, iako alibija nema.
To je problem s kojom se svi mi treneri nosimo i to je naprosto tako. Stvarno shvaćam i umor, taktiku ili ne znam što, ali onakve stvari iz utakmice s Istrom nam se ne smiju ponavljati. I neće se više događati u Osijeku. I nisam igračima to objašnjavao na nekakav slikovit način, nego sam im to rekao izravno u lice što mislim o nekim stvarima.”
Spominjete ratnike koje želite imati na terenu. Imate li takve za sutrašnju utakmicu?
“Istrčat će 11 najspremnijih. Imamo još te dvije utakmice i dečki trebaju pokazati da zaslužuju biti ovdje. Uvijek pritom krećem od sebe, gledajući što bih mogao bolje i kako mogu momčad kvalitetnije pripremiti i motivirati. Siguran sam da će oni koji sutra zaigraju izgledati bolje nego prije sedam dana. I da će napraviti sve da osvojimo sva tri boda. I iskreno se nadam da će nam naši navijači, ma koliko im bilo teško, a nije lako biti navijač Osijeka u ovim okolnostima, pružiti pravu podršku.
To vam je slično kao i u braku, nisu ni u toj zajednici uvijek lijepi i ugodni trenuci, ima i onih teških, pa ostajete zajedno jer nekoga volite. Tako je i s klubom. Volite ga i kad je loše i kada je dobro. Prvi preuzimam odgovornost i nikada se neću skrivati iza svojih igrača, ali mislim da nam dečki s tribine trebaju dati malo više potpore. Navijači su tu da podrže svoj Osijek.”
Kakva je situacija s onima koji se oporavljaju od ozljeda, je li možda moguće da se netko pojavi barem u zapisniku?
“Čak se nadam da bi Vrbančić mogao biti u kadru. Naravno, da raščistimo neke stvari. To što netko trenira i nađe se u kadru, automatski ne znači da je spreman odigrati 40, 60 ili 90 minuta. Kada izbivaš dva i pol mjeseca, onda po nekoj formuli trebaš još toliko vremena da uhvatiš prijašnju formu. Luka dobro radi i polako se vraća. Neki su nam tek zaliječeni igrači igrali više nego li su trebali, ali kada se boriš za ostanak – sve je dopušteno.”
Što reći o nadolazećem protivniku, kakva je Gorica po Vašem mišljenju?
“Za moj bivši klub me vežu posebni osjećaji i emocije, za ljude koji su tamo. Oni pod Carevićem igraju prepoznatljiv nogomet, imaju dosta iskusnih igrača koji imaju puno ovakvih bitaka u nogama. Čeka nas jedna teška utakmica, s druge strane mislim da nam je ovaj šamar kojeg smo dobili s Istrom dobro došao. Da je bilo 1:2 ili 1:3 možda bi netko mislio da je sve normalno, ovako će se vjerojatno drukčije izaći na teren i razmišljati o svemu. Moraš zabiti gol više od protivnika, to je ono osnovno.
Nadalje, presudna će biti volja i želja, nitko ne može više željeti od nas, to mi je neprihvatljivo. Ne znači da od prve minute trebamo krenuti glavom bez obzira, to nikako. Koncentracija je, dakle, najvažnija stvar na kojoj smo radili ovoga tjedna i siguran sam da ćemo po tom pitanju biti puno odgovorniji”, zaključio je Sopić, prenosi službena stranica Osijeka.
