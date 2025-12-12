Sopić: Klub je sličan braku, volite ga i kada je loše i kada je dobro

Podijeli :

NK Osijek

Nogometaši Osijeka traže izlaz iz rezultatske krize koja traje više od dva i pol mjeseca u susretu protiv Gorice.

Osijek želi prekinuti niz od devet uzastopnih susreta bez pobjede, samo šest dana nakon teškog poraza 1:5 protiv Istre. Trener Željko Sopić preuzeo je odgovornost na konferenciji za medije, no naglasio je da o problemima neće javno govoriti:

“Potpuno sam svjestan svega, no da ću pred medijima analizirati svoje igrače – to sigurno neću. Nisam takav trener i čovjek da bih s takozvanim „prljavim rubljem“ išao u javnost. Rješavam to na način da dečkima kažem sve izravno u oči, u naša četiri zida. Ne govorim u nekakvom celofanu, ponovit ću da nam u borbi za ostanak trebaju ratnici, dok u borbi za prvaka trebate ekstra kvalitetu, isto takav potez na terenu.

U našoj je situaciji karakter najvažniji. Možda smo i zbog brojnih ozljeda neke stvari na tom putu izgubili. Mislim da se zapravo sve zna. I što nama nedostaje i zašto smo tu gdje jesmo. A kada se izgubi utakmica, uvijek je kriv trener. Neću nikada ići protiv svojih igrača jer u krajnjoj liniji ja izabirem one koje šaljem na teren.”

Na što ste posebno upozoravali svoje igrače ovih dana na treninzima, što je to prevladavalo u vašim razgovorima?

“Razgovarali smo o tomu da postoji naprosto minimum nekog minimuma koji se mora dati u igri, kada istrčiš u arenu. A to je da pružiš sve od sebe za taj klub u čijem dresu nastupaš i kod mene se uopće oko toga ne diskutira. Naravno da je pritom puno lakše kada imaš roster od 25 igrača ili kada je on sužen na 12 ili 13. To je velika razlika, iako alibija nema.

To je problem s kojom se svi mi treneri nosimo i to je naprosto tako. Stvarno shvaćam i umor, taktiku ili ne znam što, ali onakve stvari iz utakmice s Istrom nam se ne smiju ponavljati. I neće se više događati u Osijeku. I nisam igračima to objašnjavao na nekakav slikovit način, nego sam im to rekao izravno u lice što mislim o nekim stvarima.”

Osijek vraća igrača kojeg su prodali za 2.5 milijuna eura? Sopić: Neki su mi se smijali. Rekao sam upravi Osijeka da je ovdje teža situacija nego u Gorici

Spominjete ratnike koje želite imati na terenu. Imate li takve za sutrašnju utakmicu?

“Istrčat će 11 najspremnijih. Imamo još te dvije utakmice i dečki trebaju pokazati da zaslužuju biti ovdje. Uvijek pritom krećem od sebe, gledajući što bih mogao bolje i kako mogu momčad kvalitetnije pripremiti i motivirati. Siguran sam da će oni koji sutra zaigraju izgledati bolje nego prije sedam dana. I da će napraviti sve da osvojimo sva tri boda. I iskreno se nadam da će nam naši navijači, ma koliko im bilo teško, a nije lako biti navijač Osijeka u ovim okolnostima, pružiti pravu podršku.

To vam je slično kao i u braku, nisu ni u toj zajednici uvijek lijepi i ugodni trenuci, ima i onih teških, pa ostajete zajedno jer nekoga volite. Tako je i s klubom. Volite ga i kad je loše i kada je dobro. Prvi preuzimam odgovornost i nikada se neću skrivati iza svojih igrača, ali mislim da nam dečki s tribine trebaju dati malo više potpore. Navijači su tu da podrže svoj Osijek.”