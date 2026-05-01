Dva Hrvata izborila Serie A, a jedan ispao u Serie B

xFabioxFagiolini via Guliver Image

U 35. kolu talijanske Serie A Pisa Adriana Šempera ugostila je Lecce u izravnoj borbi za ostanak u ligi. Domaćoj ekipi trebala je pobjeda kako bi ostala u igri, ali na kraju je Lecce slavio s 2:1 i tako izbacio Pisu u Serie B.

Nakon prvog poluvremena nije bilo golova, a onda se na početku drugog dijela “otvorilo”. U 52. minuti je Lameck Banda zabio za vodstvo Leccea da bi samo četiri minute kasnije Mehdi Pascal Marcel Leris pogodio za izjednačenje.

Nastavak golijade u drugom poluvremenu dogodio se u 65. minuti kada je Walid Cheddira, marokanski napadač, pogodio za 2:1 Leccea.

Nakon toga golova više nije bilo i Lecce je upisao pobjedu od 2:1 kojom su 18. Cremoneseu pobjegli na +4.

Što se tiče Pise, ona je ovim rezultatom Pisa je ispala iz Serie A tri kola prije kraja. Tako nakon samo jedne sezone moraju ponovno igrati u Serie B. Prošle godine jedan od ključnih aktera bio je Adrian Šemper, hrvatski vratar koji je branio 36 utakmica prošle sezone.

Ove godine branio je nešto manje pa mu je ovo večeras bio 22. nastup za Pisu. Ispadanjem Šempera iz elite Hrvatska je ostala na jednom igraču manje u Serie A, no dobra je vijest što u Veneziji, koja je ranije danas izborila prvu ligu, igraju Marin Šverko i Bartol Franjić. Šverko je stalni igrač Venezije dok je Franjić na posudbi iz njemačkog Wolfsburga i još uvijek je nepoznata njegova budućnost u talijanskom klubu.