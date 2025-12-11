Osijek vraća igrača kojeg su prodali za 2.5 milijuna eura?

Podijeli :

xGonzalesxPhoto AndresxGongorax via Guliver

Osijek nije u nimalo bajnoj situaciji ove sezone.

Osijek je trenutno pretposljednja momčad HNL-a s istim brojem bodova kao i Vukovar na posljednjem mjestu, 12. U zadnjem kolu Osijek je doživio težak poraz na Opus Areni od Istre 5:1.

Na zimu se zbog cijele ove situacije očekuju velike promjene.

Kako piše Glas Slavonije, jedan od prvih igrača koji će pojačati momčad je Borna Barišić (33). Od ljeta je bez kluba nakon što mu je istekao ugovor s Trabzonsporom. Zadnju utakmicu odigrao je u veljači na posudbi u Leganesu kada je pokidao križne ligamente.

Od ljeta se oporavlja upravo u Osijeku. Vodstvo Osijeka zaključilo je da im treba takav jedan igrač kao Barišić pa ga se spremaju dovesti.

Barišić je u ljeto 2018. godine otišao iz Osijeka u Rangerse za 2.5 milijuna eura. Za Rangerse je odigrao 236 utakmica (10 golova, 54 asistencije) da bi u ljeto 2024., po isteku ugovora, otišao u Trabzonspor.

Barišić je dijete Osijeka, ali kao 23-godišnjak je došao u Dinamo za koji je upisao samo jedan nastup. Bio je na posudbi u Lokomotivi prije nego što je otišao ponovno u Osijek i onda ostvario veliki transfer.

Osijek planira uz Barišića dovesti još braniča, veznjaka, krilo i potencijalno napadača.