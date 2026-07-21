Škorić otkrio zašto je morao završiti karijeru: ‘Umirao sam od bolova, ništa nije pomoglo’

U razgovoru za Sportske novosti Škorić je priznao da bi nastavio igrati da je mogao.

“Apsolutno bih i dalje igrao da mogu. To mi je bila prva ozbiljnija ozljeda u karijeri, iako u početku nije trebala biti ozbiljna. Trebalo je samo očistiti menisk i pauzirati mjesec dana, a sve se pretvorilo u horor i debakl”, rekao je.

Nakon povratka treninzima bol nije nestala, nego je postajala sve jača.

“Bilo je kao da me netko reže nožem. Napravio bih nekoliko minuta treninga bez problema, a onda bi me kod običnog dodavanja presjeklo”, opisao je.