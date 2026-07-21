Škorić otkrio zašto je morao završiti karijeru: ‘Umirao sam od bolova, ništa nije pomoglo’

Nekadašnji hrvatski reprezentativac Mile Škorić završio je igračku karijeru u 35. godini, iako to nije planirao. Dugogodišnji kapetan Osijeka morao je odustati od nogometa jer mu ozljeda koljena nije dopustila povratak na teren.
Uslijedio je niz pokušaja liječenja, no ništa nije dalo rezultat.
“Jedan liječnik izbo me 15 puta injekcijama. Umirao sam od bolova, koljeno je oticalo, ali ni to nije pomoglo. Kod drugog liječnika pokušali smo s matičnim stanicama. Onda blokada. Što god da smo probali, stanje se nije mijenjalo“, ispričao je.
Škorić je pokušavao igrati unatoč bolovima, uz terapije i lijekove, ali shvatio je da bi time mogao naštetiti momčadi.
“Znao sam igrati s Brufenom, ali kada me presiječe, jednostavno pokleknem. Zamislite da mi se to dogodi na utakmici, da padnem i da zbog mene primimo gol. To ne bi bilo pošteno prema suigračima”, rekao je.
Na kraju je prihvatio odluku koju nije želio donijeti. Najveći trag ostavio je u Osijeku, gdje je postao klupska legenda, dok je jedini trofej osvojio s Rijekom, s kojom je 2025. godine postao prvak Hrvatske. Zbog ozljede je u toj sezoni odigrao samo tri utakmice, a tek je kasnije otkrio koliko je teška bila borba koja ga je na kraju prisilila na kraj karijere.
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