SKener: Igrač kojeg bi svaki trener i izbornik poželio

Podijeli :

HNK Hajduk Split

“Just another day at the office”, rekao je Niko Sigur nakon utakmice u kojoj je, trećim pogotkom sezone, odlučio najveći derbi hrvatskog nogometa.

Uistinu, bio je to još jedan sasvim običan dan za 21-godišnjeg Hajdukovog dragulja. U 54. minuti dvoboja uzeo je loptu neopreznom Martinu Baturini i pogodio za erupciju više od 33 tisuće duša na Poljudu. Sama proslava pogotka bila je nekako rutinska, kao da je već odlučio nekoliko derbija u svojoj karijeri. No, to je Niko Sigur.

Kada su izašle postave zasigurno se većina navijača Bijelih upitala: “Zašto opet Sigur na krilu?” Neću vam lagati bio sam i ja jedan od tih, no očigledno školovani trener s UEFA Pro licencom (čitaj: Gattuso) zna nešto više od samih navijača.

Ove sezone Sigur je u SHNL-u odigrao 11 utakmica, ali u samo tri krenuo je od prve minute. Na početku sezone imao je velikih problema s ozljedama. Prvo je na pripremama u Sloveniji zadobio ozljedu gležnja te pauzirao sve do 8. kolovoza. Tada je u Slovačkoj odigrao samo tri minute u susretu protiv Ružomberoka. Tri dana kasnije, reprezentativac Kanade ušao je još jednom s klupe u susretu protiv Lokomotive. No skrivio je kazneni udarac i Lokosi su stigli do boda duboko u sudačkoj nadoknadi. Kao novi peh stigla je još jedna ozljeda.

Ovoga puta “otišla” je zadnja loža, pa je tako Sigur nakon samo 20-ak odigranih minuta u dvije utakmice morao na novu prisilnu pauzu. Vratio se krajem kolovoza u susretu protiv Osijeka, ali opet je ušao s klupe. Svoj prvi start upisao je tek 3. studenog u porazu od Varaždina i to na desnom krilu. U međuvremenu, s te pozicije zabio je dva pogotka kao “joker s klupe”. Prvo Gorici, a onda i Lokomotivi za vrlo važnu pobjedu, kada se “iskupio” za napravljeni kazneni udarac u Kranjčevićevoj s početka sezone.

U samom derbiju, imao je nula pokušaja driblinga, što jasno sugerira da on krilo jednostavno nije, ali i takav je zabio pogodak i ušao u još jednu prigodu. Iako osobno ne vidim Sigura kao dugoročno rješenje na poziciji desnog krila, već na poziciji desnog beka, glupo je bilo što u ovom trenutku prigovoriti Gennaru Gattusu. Uostalom, i sam Sigur je naglasio kako je njemu najbitnije igrati te da se ne zamara na kojoj je to poziciji. Sigurno je kanadski reprezentativac imao razloga za nezadovoljstvo tijekom sezone zbog manjka minutaže, ali on je šutio i radio. Za razliku od nekih koji se bune što ne igraju, a formom su daleko od svojih najboljih izdanja. Često se kaže kako “lopta sve pamti”, a odličan primjer je njegov pogodak u derbiju.

Kada ispravno radiš i treniraš, onda ti onaj udarac od bloka završi u rašljama, a kada nisi pošten prema nogometu, on ti višestruko vrati. Zapravo, to se dogodilo Hajduku prošle sezone, no ove sezone Bijeli su prije svega momčad, a to je najbitnije za postizanje krajnjeg cilja.

Je li Sigur prije pogotka trebao oduzeti loptu suigraču iz reprezentacije? To je pitanje za izbornika Dalića, ali poznavajući njegov “modus operandi” mladi igrač treba čekati predugo da bi uopće trenirao s reprezentacijom, a kamoli zaigrao za nju.

To je momak koji s 21 godinom pokazuje ogromnu dozu zrelosti, koji ima usađen kanadski profesionalizam pomiješan s hajdučkom dozom prgavosti, koji može pokriti praktički svaku poziciju na terenu. Sve to je Niko Sigur. Igrač kojeg bi svaki trener i izbornik poželio imati te igrač koji je predodređen za velike stvari. Pogodak u derbiju bit će samo jedan od niza blistavih trenutaka u karijeri ovog dragulja.