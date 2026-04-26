Union SG preoteo vrh belgijske lige od Lekinog Bruggea

David Catry Isosport via Guliver Image

Vodeća momčad belgijskog nogometnog prvenstva Union Saint-Gilloise, bez ozlijeđenog hrvatskog napadača Matea Biondića, pobijedila je u nedjelju u briselskom derbiju Anderlecht s 3:1.

Tom pobjedom je pobjegla na dva boda razlike drugoplasiranom Club Bruggeu, hrvatskog trenera Ivana Leke, koji je ranije u nedjelju slavio s 2:0 na gostovanju kod Genta i privremeno preuzeo vrh Jupiler lige.

Biondić (22) je prije tjedan tijekom utakmice s Gentom nezgodno pao prilikom jednog duela, a liječnički nalaz objavljen ovaj tjedan pokazao je napuknuće kosti ruke. Klupski glasnogovornik je rekao Hini da će se na teren vratiti za dva tjedna, uoči finala Kupa upravo s Anderlechtom.

Union SG je u nedjelju pred 21.000 gledatelja na stadionu Lotto Park poveo protiv Anderlechta u 17. minuti kada je veznjak Adem Zorgane poslao glavom loptu pod gredu nakon ubačaja s desne strane.

Isti igrač s brojem osam na leđima povisio je vodstvo u 25. minuti udarcem s oko osamnaest metara pogodivši desni donji kut vratara Kjella Scherpena.

Anderlecht je smanjio na 1:2 kada je u 32. minuti srpski napadač Mihajlo Cvetković natrčao na loptu ubačenu s lijeve strane pa ju glavom iz blizine pospremio u mrežu.

U sučevoj nadoknadi prvog dijela je domaći 23-godišnji branič Killian Sardella dobio crveni karton, jer je na sredini terena uz aut liniju čelom udario u lice 21-godišnjeg beka Anana Khalailija.

Union SG je u nastavku s igračem više zabio treći gol u 65. minuti. Krilni napadač Guillerme Smith je s desne strane poslao lijevom nogom loptu u suprotnu stranu domaćeg vratara.

Union SG se time primaknuo obrani naslova prvaka, pet kola prije kraja prvenstva.

Biondić, koji je u prethodne dvije utakmice odigrao po 90 minuta i zabio gol Club Bruggeu, nastavit će idući tjedan trenirati odvojeno od ekipe. U klubu ga očekuju spremnog za finale Kupa 14. svibnja na nacionalnom stadionu Kralj Baudouin. Biondić je u siječnju došao u Union SG iz njemačkog četvrtoligaša Eintracht Triera.