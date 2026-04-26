Nevjerojatni Beljo golom protiv Varaždina srušio Livajin rekord

26. tra 2026
Napadač Dinama, Dion Drena Beljo, postavio je novi rekord u SuperSport HNL-u i nadmašio učinak Marka Livaje kao najbolji strijelac otkako se liga igra u formatu s deset klubova. Pogotkom za pobjedu 2:1 protiv Varaždina stigao je do 29 golova ove sezone, čime je za jedan pogodak prestigao Livajinih 28 iz sezone 2021./22.

Tim učinkom Beljo se izjednačio i s Goranom Vlaovićem na vječnoj ljestvici strijelaca prvenstva, budući da je Vlaović u sezoni 1993./94. također postigao 29 golova, iako se tada liga igrala s 18 klubova.

Ispred njih ostaje samo Eduardo da Silva, koji drži apsolutni rekord s 34 pogotka iz sezone 2006./07., kada je liga brojala 12 klubova. Do kraja aktualne sezone ostale su još četiri utakmice, pa bi i taj rekord mogao biti ugrožen.

