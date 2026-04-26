Milan remizirao s Juventusom, Modrić napustio igru zbog ozljede glave

Podijeli :

U 34. kolu talijanske Serie A odigran "Derby d'Italia' između AC Milana i Juventusa. U izjednačenoj utakmici na kraju nismo vidjeli nijedan gol pa su se obje ekipe morale zadovoljiti s bodom.

U prvom dijelu nitko se nije posebno nametnuo, ali je u 36. minuti Juventus zatresao mrežu Milana. To je napravio Khephren Thuram, no njegov pogodak poništen je zbog zaleđa i Rossoneri su se spasili.

Drugi dio donio je nešto veću dominaciju Juventusa kojemu je ipak pobjeda bila nešto potrebnija zbog utrke za Ligu prvaka. Njima za vratom puše Como koji je ranije u nedjelju porazio Genou s 2:0.

Na kraju Stara dama ipak nije mogla doći do slavlja kojim bi se poravnali s Milanom na trećoj poziciji. Juventus je tako došao do 64. boda u Serie A dok je Milan sada na 67.

Podsjećamo, u Italiji prva četiri mjesta vode u Ligu prvaka, a zbog loših nastupa u europskim natjecanjima Italija nije ni u konkurenciji za dodatno peto mjesto u elitnom europskom natjecanju.

Luka Modrić je u ovom susretu za Milan igrao do 80. minute kada ga je zamijenio Ardon Jashari, reprezentativac Švicarske. Kapetan Hrvatske sudario se s Manuelom Locatellijem te je nakon toga ostao ležati i na kraju je napustio igru.