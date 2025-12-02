Sjajne vijesti za Dinamo: Hoxha spreman za derbi s Hajdukom!

To je dobra vijest za navijače Dinama, koji su strahovali nakon što je Hoxha jučer iznesen s terena u utakmici protiv Gorice.

Layec objavio analizu 15. kola HNL-a: Evo što kaže o crvenom kartonu Stojkovića Panadić za SK o Dinamu i Hajduku: ‘Poludim kad to vidim. U naše vrijeme dobio bi šamarčinu i pokrio bi se po ušima!’

Uz već bolesnog Matea Lisicu, čiji je nastup protiv Hajduka također upitan, Dinamo bi bez Hoxhe ostao bez glavnih opcija na oba krila.

Do derbija je još dovoljno vremena da se Lisica oporavi, no sigurno je da u momčadi neće biti Luke Stojkovića, suspendiranog zbog crvenog kartona protiv Gorice, te ozlijeđenog Morisa Valinčića, koji se još oporavlja od teže ozljede.