Panadić za SK o Dinamu i Hajduku: ‘Poludim kad to vidim. U naše vrijeme dobio bi šamarčinu i pokrio bi se po ušima!’

Dinamo je u posljednjem susretu 15. kola HNL-a na gostovanju svladao Goricu 2:0 i tako preuzeo vrh ljestvice uoči najvećeg derbija hrvatskog nogometa koji se igra u subotu, 6. prosinca na Maksimiru. Strijelci za Modre bili su Bakrar u 34. minuti te Soldo u sudačkoj nadoknadi, dok je momčad od 75. minute igrala s igračem manje nakon isključenja Luke Stojkovića.

O utakmici, Dinamovu trenutku forme, mladim igračima, situaciji s Beljom i očekivanjima uoči derbija s Hajdukom razgovarali smo s Andrejem Panadićem, bivšim braničem Dinama i dugogodišnjim trenerom.

Kako ste vidjeli Dinamovu igru protiv Gorice i pobjedu koja im je donijela vrh ljestvice?

“Od početka, pogotovo u prvom poluvremenu, bilo je to dosta dominantno od strane Dinama. Poboljšanje je definitivno bilo obzirom na zadnjih par utakmica koje su igrali, pogotovo zadnje dvije europske. Vidjela se želja, čvrstina i bili su jaki u duelima. No, isto tako igrači Dinama moraju biti oprezni kod tranzicije protivnika, u tom dijelu ih se dosta može iznenaditi. Tu se moraju postaviti drugačije i biti spremni na to. Moraju napraviti koji prekid, faul, taktički faul. To su protiv Gorice uspjeli par puta, ali to može i bolje.“

Protiv Lillea u zadnjem kolu Europske lige, u porazu 4:0, nije se vidjelo dovoljno agresivnosti?

“Upravo to kažem i to je poanta. Ne može se desiti kao na toj utakmici protiv Lillea, a to je rekao i komentator, da u cijeloj utakmici napraviš samo šest prekršaja. A Rijeka je, recimo, u 25 minuta napravila 20 prekršaja, a to je ipak razlika. No, ne mogu se petljati zašto je to tako jer nisam prisutan i ne znam o čemu se radi, koji su zadaci, koji su problemi.

Ali uglavnom, to je problem. Ukratko, protiv Gorice je sve zajedno dosta dobro bilo jer su se na kraju dobro izvukli. Bilo je pred kraj malo čupavo jer nije lako igrati zadnjih 15 minuta utakmice s igračem manje zbog crvenog kartona Stojkovića. Ako mene pitate, to nije bilo za isključenje, bilo je malo pretjerano. Takvi startovi su normalni recimo u Engleskoj…“

Nakon poraza od Celte 3:0 i Lillea 4:0 – čini se da porazi nisu ostavili dubok trag na igračima Dinama?

“To sam upravo želio reći. Usprkos problemima koje imaju u europskim utakmicama, kada igraju protiv malo jačih ekipa gdje su dosta loše izgledali, ipak su se podigli. Svaka čast dečkima jer ipak je prvenstvo bitno.

Ali to ne smije toliko naglašavati, jer prvenstvo je uvijek bitno i prvenstvo se uvijek mora igrati. Ali kada se već prezentiraš vani, onda ipak, ako ništa drugo, onda barem da se potučeš. Ovo je bilo preslabo, nekako mlohavo. Igrali su nekako vrlo nježno, bezveze, kao ‘nešto ćemo igrati’, ali bez duela. No, danas nema takve igre nikako.“

Dinamo ima puno novih igrača, a nekoliko mladih je ušlo u prvu momčad. Mikić, Villar… kako to izgleda iz vaše perspektive?

“Kao prvo, nije to nimalo lako uigrati, a ti klinci koje spominjete dolaze. Recimo, taj Villar dolazi možda iz drugačijeg sistema, drugačijeg načina gledanja. Realno, naša liga nije pretjerano jaka, ali te takva liga može iznenaditi. To je sada stvar pripreme za utakmicu i pridržavanja nekih pravila koje svaki obrambeni igrač mora znati i imati.

Vjerojatno i u klubu rade na tome i znaju pravila ponašanja, izlaženja, vraćanja. Kad se moraš izlaziti van, kad se vraćaš nazad. Kad pokrivaš, kad ideš u duel, kako osiguravati. Te stvari se sigurno moraju znati. Sve se to dobro gladi. Ima tu dobrih i mladih igrača, ali svakom igraču treba malo vremena. Ima onih koji eksplodiraju odmah, ima onih kojima treba malo duži period.

To se vidjelo kod malog Mikića na utakmici protiv Lillea gdje se u prvom poluvremenu igrao nekako s rezervom, neću reći da se bojao. No, to mu je bila prva utakmica u karijeri takvog natjecanja protiv tako kvalitetne ekipe. U drugom poluvremenu je bilo bolje jer se očito tražio, što je i logično. Gledajte, svakom igraču, čak i jednom iskusnom, kad dođe u novu sredinu, u novu ligu, treba određeno vrijeme da se prilagodi svemu.“

Dobar primjer je napadač Dinama Dion Drena Beljo, koji je upao u golgetersku krizu. Kako to komentirate?

“Ovako, ja ne znam zašto, ali ne razumijem u zadnje vrijeme ponašanje nekih igrača, pogotovo kad su nešto nezadovoljni. Malo ga izvadiš van na poluvremenu, a oni vrte glavama, lupaju po torbama, bacaju boce s vodom… U naše vrijeme dobio bi šamarčinu i pokrio bi se po ušima.

Trebaju svi shvatiti da ima još nekih igrača koji možda mogu dobiti šansu. To je jedna ekipa koja mora djelovati zajedno. Cijela ekipa mora djelovati momčadski. Nije te bez razloga trener izvadio van. Možda te izvadio jer si bio slab. I ne govorim ovo samo za Belju, govorim za kompletno sve igrače. Ja poludim kad tako nešto vidim.

Beljo je specifičan tip igrača, izuzetno je visok, ima dobru lijevu nogu… No, igrati u Osijeku ili u Dinamu je velika razlika iako moram reći da je Osijek super i veliki klub, ali opet je razlika velika. U Dinamu je pritisak veći, uvijek se traži više i o Dinamu se puno više piše. I onda se pojavi nekakva bezvezna priča tko bi trebao igrati u napadu – Kulenović, Beljo ili Bakrar – i postavljaju se pitanja zašto je netko od njih na klupi, zašto trener nekog odmara ili zašto neki drugi igrač dobiva šansu? To je sve ovisno o protivniku, a tvoje je samo da odradiš ono što trebaš. Budi unutra, radi što trebaš, i to radi 200 na sat. Potrudi se, daj maksimalno što možeš i to je to.“

Beljo će imati novu priliku za dokazivanje u derbiju 6. prosinca. Kako vam izgledaju Dinamo i Hajduk u ovom trenutku?

“Dinamo igra na tri fronta i još je ispred svih igrača dosta utakmica. Što se Hajduka tiče – a tu ne govorim samo o porazu 5:0 od Rijeke – cijela sezona mi je čudna. Uostalom, i Dinamo i Hajduk već imaju previše kikseva, pogotovo kod kuće pred svojim navijačima.

Kad je Dinamo u pitanju, prije je u ovo vrijeme znao imati 13–15 bodova prednosti i nisu dozvoljavali nikakva velika iznenađenja. A ovdje u sezoni ima previše iznenađenja, a to je vjerojatno zbog prilagodbe na nove trenere i zbog toga što je previše novih igrača u obje ekipe. A tu je i dosta novih mladih igrača koji su jako kvalitetni, ali trebat će vremena da to sjedne.“

Kakav derbi očekujete u subotu od 15 sati?

“Mislim da će derbi biti interesantan i mislim čak da bi ovaj derbi mogao odlučiti pravac u kojem će sezona ići. Kako ja razmišljam – po meni se sezona sada lomi. A onda u zimskoj pauzi možeš ponovno sve na novo pripremiti, malo se resetirati i maksimalno se dobro pripremiti za proljeće.

Mislim da će se na proljeće sigurno ekipe malo stabilizirati i da neće više dozvoljavati ovakve kikseve. Jer recimo, i Hajduk ima svojih problema, a mediji su prema njima jako kritični. Dok se u Dinamu piše o Belji i Kulenoviću, u Hajduku se najviše piše o Marku Livaji – je li ozlijeđen, je li ga bolio trbuh… No, ponavljam, Livaja se očito još traži u tom novom sistemu jer je stigao novi trener koji ima drugačiji stil igre.

Ali slično je i u Dinamu gdje očito treba vremena da se igrači prilagode na novog trenera i novi stil igre. Nadam se da će vrijeme za derbi biti OK jer prve prognoze nisu dobre, a znamo da je svaki derbi nešto posebno jer uvijek je to velik naboj. Sad u ovom trenutku možda čak i presudan jer mislim da bi ova utakmica mogla puno toga riješiti i pokazati. Ona ekipa koja pobijedi u derbiju dobit će jednu sigurnost. Primjerice, Dinamo bi pobjedom pobjegao na četiri boda prednosti, a da nije bilo kikseva protiv Gorice ili Vukovara, mogli su već imati veliku zalihu. Jer, budimo realni – i Hajduk je imao nekoliko kikseva, ali u isto vrijeme ih je imao i Dinamo.“