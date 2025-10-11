Sigur otkrio Kanađanima: ‘Gattuso i ja smo imali neke sukobe’

Hajdukov veznjak i kanadski reprezentativac Niko Sigur gostovao je u podcastu Canadian Soccer Daily, gdje je u razgovoru od gotovo 20 minuta otkrio niz zanimljivosti iz svoje karijere.
“S Gattusom je bilo zanimljivo jer me stavljao na desno krilo. Pod njim sam više naučio u mentalnom aspektu nego kao zadnji vezni. Tu nisam puno igrao. Sjećam se da me na početku sezone često stavljao na klupu, kao da me time testira. Na kraju, to me osnažilo. Sjećam se da smo razgovarali u studenom kada mi je rekao da sam dobro radio i da ću protiv Dinama startati na desnom krilu. U toj utakmici sam zabio gol”, rekao je Sigur pa nastavio:
“Mislim da me puno testirao. Imali smo neke sukobe jer obojica imamo snažne osobnosti, ali mislim da sam se puno razvio u profesionalnom aspektu pod njim, poput toga kako da se nosim s teškim trenucima.”
Sigur se dotaknuo veličine Hajduka i života u Splitu:
“Jedinstven klub i mjesto. Moraš biti u klubu da to razumiješ. Split je mali grad i svatko praktički zna svakoga. Kada su igrači vani, svi će te prepoznati. Postoji velika zaluđenost klubom koji je gotovo kao identitet grada, ali i cijele Dalmacije.
Puno je pritiska i kada pođe po zlu, jako je loše. Međutim, kada ide dobro, onda je najbolji osjećaj na svijetu. Osvajanje trofeja, pobjeđivanje u derbijima… To je velika odgovornost i ako ne igraš dobro, čut ćeš o tome. To je realnost, no ja se ne obazirem na to, samo nastojim dati sve od sebe. Poseban klub, zaista”, zaključio je Sigur.
