Sigur otkrio Kanađanima: ‘Gattuso i ja smo imali neke sukobe’

LukaxKolanovic via Guliver

Hajdukov veznjak i kanadski reprezentativac Niko Sigur gostovao je u podcastu Canadian Soccer Daily, gdje je u razgovoru od gotovo 20 minuta otkrio niz zanimljivosti iz svoje karijere.

“S Gattusom je bilo zanimljivo jer me stavljao na desno krilo. Pod njim sam više naučio u mentalnom aspektu nego kao zadnji vezni. Tu nisam puno igrao. Sjećam se da me na početku sezone često stavljao na klupu, kao da me time testira. Na kraju, to me osnažilo. Sjećam se da smo razgovarali u studenom kada mi je rekao da sam dobro radio i da ću protiv Dinama startati na desnom krilu. U toj utakmici sam zabio gol”, rekao je Sigur pa nastavio:

“Mislim da me puno testirao. Imali smo neke sukobe jer obojica imamo snažne osobnosti, ali mislim da sam se puno razvio u profesionalnom aspektu pod njim, poput toga kako da se nosim s teškim trenucima.”

Sigur se dotaknuo veličine Hajduka i života u Splitu: