Messi iz lože pratio pobjedu Argentine, Sigur i Kanada poraženi na domaćem terenu

U prijateljskom susretu igranom na Hard Rock stadionu u Miamiju, Argentina je pobijedila Venezuelu s 1-0.
U utakmici koja će vrlo brzo biti zaboravljena, pogodak odluke u 31. minuti je zabio Giovani Lo Celso na asistenciju Lautara Martineza.
Lionel Messi nije igrao, susret je pratio iz lože. Aktualne svjetske prvake u utorak očekuje prijateljska utakmica protiv Portorika na Chase stadionu u Fort Lauderdaleu.
Identičnim rezultatom Australija je u Montrealu pobijedila Kanadu. Strijelac jedinog gola bio je 19-godišnji napadač Watforda Nestory Irankunda u 71. minuti. Hajdukovac Niko Sigur igrao je za Kanadu do 78. minute.
“Socceroosi” su ovom pobjedom produžili niz bez poraza na 11 utakmica otkako je u rujnu prošle godine reprezentaciju preuzeo Tony Popovic. U 11 susreta upisali su osam pobjeda i tri remija.
Susret između SAD-a i Ekvadora, koji je igran u Austinu, završio je bez pobjednika, 1-1. Enner Valencia je doveo Ekvador u vodstvo u 24. minuti, a izjednačio je Folarin Balogun u 71. minuti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!