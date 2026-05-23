FOTO / BBB-i podigli izgoreni transparent s derbija, a onda je uslijedila koreografija

Dinamo i Lokomotiva igraju posljednju utakmicu hrvatske prvoligaške sezone.
U 36. kolu sastaju se na Maksimiru, a nakon susreta organizirano je veliko slavlje naslova za domaću momčad i njihove navijače.
Plavi su ove sezone osvojili duplu krunu i žele se pobjedom dostojno oprostiti od posljednje sezone na starom Maksimiru.
Uoči utakmice Bad Blue Boysi su privukli pažnju na tribinama. Najprije su podigli transparent koji je bio zapaljen na posljednjem derbiju s Hajdukom, odnosno ono što je od njega ostalo, a potom su priredili i novu veliku koreografiju.
