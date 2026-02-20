Šafarić: Skrpat ćemo se za Dinamo, kod kuće smo uvijek kvalitetni pa će se i nas nešto pitati

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Varaždin i Dinamo u nedjelju od 15 sati igraju susret 23. kola SuperSport HNL-a, a domaćin uoči utakmice ima niz problema. Travnjak je prekriven debelim slojem snijega koji treba očistiti prije početka susreta.

Travnjak je prekriven debelim slojem snijega koji treba očistiti prije početka susreta. Uz to, trener Nikola Šafarić ne može računati na nekoliko igrača: protiv Dinama neće nastupiti Maglica, Punčec, Ilinković, Škaričić i Barać.

Ovako izgleda teren u Varaždinu uoči dolaska Dinama: Klub zove upomoć, a nudi i nagrade ‘Dinamove šanse za prolaz su mizerne, Kovačević bi mogao nešto naučiti od Sancheza’

“Skrpat ćemo se. Nećemo ni s kim riskirati. Imamo širok kadar. Lesjak je prošli susret zabio gol i pokazao je da je dečko na kojeg se može ozbiljno računati. Kad nam je najteže, mi smo najbolji”, rekao je Šafarić na konferenciji za medije pa prokomentirao snijeg koji je prekrio teren:

“Uf, ne sjećam se kad nam je snijeg tolike probleme stvarao kao ove sezone. Čeka nas lopatanje. Igrači, uprava, treneri i klinci iz škole nogometa svi će napraviti sve da u subotu očistimo travnjak. Naravno, sve ćemo napraviti da se nedjeljni susret. Koliko ćemo moći trenirati ono što smo zamislili, to ćemo vidjeti.”

Dotaknuo se i Dinama:

“Dinamo je pokazao dva lica. Kad igraš protiv kvalitetnijih protivnika, oni kazne tvoju najmanju pogrešku. Drugi dio sezone Dinamo je moćan, goropadan, stvara šanse i bit će teško. No, kod kuće smo uvijek kvalitetni, tako da će se nešto i nas pitati.”