Ovako izgleda teren u Varaždinu uoči dolaska Dinama: Klub zove upomoć, a nudi i nagrade

Podijeli :

NK Varaždin

Varaždin i Dinamo u nedjelju u 15 sati igraju susret 23. kola SuperSport HNL-a.

Dva dana prije utakmice, varaždinski klub objavio je fotografiju travnjaka prekrivenog snijegom i najavio kako poduzimaju sve da teren bude spreman za susret.

‘Dinamove šanse za prolaz su mizerne, Kovačević bi mogao nešto naučiti od Sancheza’ VIDEO / Genk ponovno zabio i osigurao pobjedu na Maksimiru, u Belgiju idu uz veliku prednost

“Dok se ostatak grada skriva pod dekama, mi pripremamo teren za nedjelju. Stadion je trenutačno pod bijelim pokrivačem, a travnjak – realno – treba malo zraka. Tražimo ekipu kojoj snijeg ne može pokvariti planove i koja zna što znači pravo zajedništvo”, stoji u objavi Varaždina.

Varaždin je tako pozvao navijače na radnu akciju čišćenja travnjaka, a zauzvrat im nudi besplatnu ulaznicu za nedjeljni susret, klupski suvenir te kuhano vino i hranu kako bi se svi zabavili dok pomažu.

Dinamo je nakon 22 kola vodeći s pet bodova prednosti ispred Hajduka. Varaždin je četvrti, s istim brojem bodova kao trećeplasirana Rijeka, dok za Dinamom zaostaje 16 bodova.