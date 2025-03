Rožman predstavljen u Osijeku: ‘Kup je moj san i želja, sve bih dao da ga osvojimo’

Podijeli :

Simon Rožman je u petak službeno postao novi trener Osijeka, s kojim je potpisao dvogodišnji i pol ugovor.

“Znam da se u ovoj sredini stvaralo jako puno odličnih igrača, da se jako puno trenera upisalo u povijest kluba. Moja želja je da napravim nešto dobro. Imam energiju, znanje, srce, sve ću dati klubu da ostvarimo ciljeve. Složili smo odličan stožer po pitanju znanja, energije i profesionalnosti, koji može puno pomoći igračima. Na prvom sastanku sam im rekao kako smo im dostupni 24 sata na dan.

Situacija nije bajna, igrači su svjesni toga, ali kvaliteta u momčadi nije nestala, nego se samo negdje sakrila. U završnici sezone moramo iščupati sve što možemo. Cilj je da se izvučemo iz aktualne situacije s jasnim planom za dalje”, rekao je Rožman, a potom dodao:

“Apsolutno sam svjestan onih kratkoročnih ciljeva, a ispred sebe uvijek postavljam visoke ciljeve. Tako razmišlja i moj stožer, a želim da na taj način razmišljaju i igrači. Logistički dio kluba ‘prešišao’ je rezultate, što je jedinstven primjer u nogometu. Imamo sve uvjete da dođemo do rezultata…

Klupski ciljevi se znaju od početka sezone, situacija je takva da se moramo čupati. Vremena nema, imamo pet treninga do iduće utakmice. Nisam čarobnjak da jednim potezom čarobnim štapićem mogu sve promijeniti, ali želim da igrači vjeruju i na kraju ćemo biti sretni. Sve bih dao da osvojimo kup. To je moj san i želja, sve ću dati da se to dogodi.”