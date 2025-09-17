Rijeka se mučila u prvom dijelu, a onda u nastavku razbila Maksimir za osminu finala Kupa

Podijeli :

Nogometaši Rijeke, branitelji naslova pobjednika hrvatskog kupa, svladali su na svojoj Rujevici, u dvoboju šesnaestine finala, četvrtoligaša Maksimir s 4-0 (0-0).

Utakmica se trebala igrati u Zagrebu, ali je zbog sigurnosnih razloga premještena na Rujevicu gdje se veliki favorit Rijeka mučila nešto više od sat vremena. Sve do 63. minute rezultat je bio 0-0, ali je od tada pa do kraja utakmice Rijeka postigla četiri pogotka. Strijelci su bili Tiago Dantas u 63., Ante Matej Jurić u 68., Daniel Adu Adjei u 72. i Amer Gojak u 89. minuti.

U osmini finala Rijeka će gostovati kod Mladosti iz Ždralova.

U uvodnih 15 minuta najživlji igrač Rijeke bio je Oreč koji je jednom zaprijetio, a dva puta pripremio šanse suigračima. U 10. minuti Rijeka je i zabila pogodak, ali je on i poništen baš zbog zaleđa u kojem se našao Oreč.

Nakon uvodnog pritiska Rijeke tempo igre se sve do odmora smirio. Rijeka je i dalje dominirala, jednu je priliku imao Ndockyt, ali su se gosti iz Zagreba relativno lako branili i sve do kraja prvog dijela sačuvali svoju mrežu netaknutom.

Bez glavnih zvijezda u momčadi Rijeka se mučila još petnaest minuta u drugom poluvremenu, a onda je u 63. minuti povela. Oreč je centrirao, a Dantas je glavom zabio za 1-0. Samo pet minuta ranije Dantas je ušao u igru.

U 68. minuti već je bilo 2-0, a strijelac je bio Jurić, dok je dvoboj zaključen u 72. kada je ovoljetno pojačanje Rijeke Adu Adjei postigao pogodak za 3-0. Sve je zaključeno golom Gojaka u 89. minuti.