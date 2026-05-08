Rijeka pobjedom pogurala sebe prema Europi, a Vukovar prema ispadanju

Podijeli :

Foto: HNK Rijeka

Rijeka je na Rujevici uvjerljivo svladala Vukovar 1991 rezultatom 3:0 u susretu 34. kola SHNL-a te povećala prednost na osam bodova ispred Lokomotive, jedinog kluba koji joj još može zaprijetiti u borbi za europske pozicije.

Riječani su poveli u 41. minuti golom engleskog napadača Daniela Adu-Adjeija, a za 2:0 je strijelac bio Stjepan Radeljić u 50. minuti. Konačnih 3:0 postavio je povratnik u momčad Toni Fruk u četvrtoj minuti dodatka

Rijeka je ostvarila 13. pobjedu u sezoni i s 49 bodova preskočila Varaždin te zasjela na treće mjesto ljestvice. Varaždin ima dva boda manje, ali i utakmicu manje koju će odigrati u subotu na svom stadionu (18:45 sati), gdje će ugostiti zagrebačku Lokomotivu.

U subotu je od 16 sati na Maksimiru najveći derbi hrvatskog nogometa između Dinama i Hajduka.

Dvoboj Rijeke i Vukovara 1991 očekivano je prošao u potpunoj nadmoći domaće momčadi koja je već u prvoj minuti mogla do vodstva, ali je udarac Adu-Adjeija s pet metara gostujući vratar Antonio Đaković uspio obraniti. Kasnije će se Đaković prometnuti u najboljeg igrača Vukovaraca, iako je primio tri gola, ali je još u mnogo navrata bio taj koji je spriječio da lopta ne završi u mreži.

No, u one tri situacije kad su Riječani pogađali mrežu, Đaković je doista bio nemoćan.

U 41. minuti je Devetak ubacio s lijeve strane u kazneni prostor, gdje je odlično reagirao Adu-Adjei i glavom s 11 metara neobranjivo pogodio u suprotni kut.

Manje od pet minuta igre u drugom poluvremenu bilo je dovoljno momčadi Victora Sancheza za udvostručenje prednosti. Po lijevom boku se u kazneni prostor probio Justas Lasickas poslao prizemnu loptu na desetak metara, gdje je Stjepan Radeljić bio sam i precizno, iz prve poslao loptu u daljnji kut.

U smiraj utakmice u strijelce se upisao i povratnik u momčad, hrvatski reprezentativac Toni Fruk. U 55. minuti je zamijenio Lasickasa, a u četvrtoj minuti dodatka se po lijevoj strani probio kroz kazneni prostor i našao se oči u oči s Đakovićem. Vukovarski čuvar mreže je čak i uspio odbiti loptu, ali je ona, na njegovu žalost, ipak završila u mreži za konačnih 3:0.