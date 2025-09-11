Poznato kada bi Bennacer mogao debitirati za Dinamo

Alžirski veznjak neće igrati protiv Gorice, a debi se očekuje 20. rujna na Poljudu u derbiju s Hajdukom.

Bennacer odradio prvi trening s Dinamom: Prvi dodiri u plavom ‘Treba biti realan, samo će se Dinamo i Hajduk boriti za naslov’

Nositi će broj 4, koji je do sada pripadao ozlijeđenom Raulu Torrenteu. Kako se Španjolac još uvijek oporavlja od teške ozljede koljena, predao ga je novom suigraču.

Dinamo će pokrivati četvrtinu njegove plaće, oko milijun eura s bonusima. Ključnu ulogu u transferu imao je Zvonimir Boban, koji ga je 2019. iz Empolija doveo u Milan za 17 milijuna eura.