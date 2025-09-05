Policija privela muškarca koji je vrijeđao Kalika u kafiću

Istraga je pokrenuta nakon što su se u medijima pojavile snimke na kojima se vidi kako muškarac viče, psuje, a na kraju i pljuje nogometaša, prenosi Dalmatinski portal.

Policija je utvrdila kako se radi o 25-godišnjaku kojeg su prijavili zbog ponašanja članka 6. Zakona o prekršajima proti javnog reda i mira koji kaže:

“Tko se na javnom mjestu ponaša na naročito drzak i nepristojan način, vrijeđajući građane ili narušavajući njihov mir, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 700 do 4000 EUR ili kaznom zatvora do 30 dana.”

Danas će ga u žurnom postupku odvesti na sud.

“Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, a za počinjeni prekršaj izrekne kaznu zatvora u trajanju od 30 dana”, objavila je policija.