Policija privela muškarca koji je vrijeđao Kalika u kafiću

Splitska policija pronašla je muškarca koji je 18. kolovoza vrijeđao i napadao Hajdukovog veznjaka Anthonyja Kalika.
Istraga je pokrenuta nakon što su se u medijima pojavile snimke na kojima se vidi kako muškarac viče, psuje, a na kraju i pljuje nogometaša, prenosi Dalmatinski portal.
Policija je utvrdila kako se radi o 25-godišnjaku kojeg su prijavili zbog ponašanja članka 6. Zakona o prekršajima proti javnog reda i mira koji kaže:
“Tko se na javnom mjestu ponaša na naročito drzak i nepristojan način, vrijeđajući građane ili narušavajući njihov mir, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 700 do 4000 EUR ili kaznom zatvora do 30 dana.”
Danas će ga u žurnom postupku odvesti na sud.
“Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, a za počinjeni prekršaj izrekne kaznu zatvora u trajanju od 30 dana”, objavila je policija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!