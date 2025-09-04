Kalik o incidentu u kafiću: ‘Nije to tako loše, navikneš se’

Suočen s vatrometom i nezadovoljnim navijačima na ulicama, Anthony Kalik, novi član australske nogometne reprezentacije, itekako zna što znači igrati pod pritiskom.
Ovaj 27-godišnji veznjak Hajduka bio je jedno od iznenađenja na popisu izbornika Tonyja Popovića za dvije prijateljske utakmice protiv Novog Zelanda, piše The Canberra Times.
Kalik je kao 15-godišnjak bio najmlađi igrač s profesionalnim ugovorom u australskoj A-Ligi, no veći dio karijere proveo je u Hrvatskoj. Upravo je u Hajduku, povijesno jednom od najvećih hrvatskih klubova koji na naslov čeka već 20 godina, naučio nositi se s ogromnim očekivanjima.
“Split je sjajno mjesto. Kad ide dobro, sjajno je… kad rezultati nisu najbolji, ideš na trening i onda ravno kući”, rekao je Kalik za AAP uoči utakmice u Canberri. Nije rijetkost da Hajdukovi najvatreniji navijači, Torcida, ispune klupski trening-centar kada momčad uđe u lošu formu. No, prošlog mjeseca situacija je eskalirala, navodi se u tekstu.
Nakon ispadanja iz Konferencijske lige od albanskog kluba Dinamo City, igrače su na sljedećoj domaćoj utakmici, unatoč pobjedi od 3:0, vlastiti navijači zasuli bakljama. Lokalni mediji izvijestili su da je Kalik bio pljuvan, što je veznjak demantirao, navodi se.
“Nisam bio pljuvan, mediji su to prikazali malo većim nego što je bilo. Netko mi je prišao tko nije bio zadovoljan izvedbom i malo me napao. Nije to tako loše, navikneš se na to”, rekao je Kalik i dodao:
“Ispali smo od albanske momčadi, a nakon što smo dobili sljedeću domaću utakmicu, otišli smo pljeskati našim navijačima. Pozvali su nas, a bačeno je vjerojatno oko 100 baklji. Bilo je prilično intenzivno. To je dio toga, oni također imaju veliku riječ u klubu. Vrlo su strastveni, tako da to jednostavno moraš poštovati i pokušati pobijediti u sljedećoj utakmici.”
