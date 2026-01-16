Osijek izgubio od ‘najljepše priče’ Lige prvaka, utakmica započela u 9 ujutro

Podijeli :

KONRAD SWIERAD/ARENA AKCJI/NEWSPIX.PL --- newspix.pl PUBLICATIONxNOTxINxPOL via Guliver Image

Pripreme NK Osijeka za nastavak sezone ulaze u završnicu, a momčad Željka Sopića u Turskoj je u jednom danu odigrala dvije prijateljske utakmice.

Prva je započela u neuobičajeno ranom terminu, već u 9 sati ujutro, a protivnik je bio iznimno zahtjevan – sudionik Lige prvaka i prvak Azerbajdžana, Qarabag. Kombinacija jakog suparnika i ranog termina pokazala se prevelikim izazovom za Osječane.

Sopić je susret započeo s postavom: Ćurčija, Guedes, Jelenić, Mkrtčjan, Bukvić, Petrusenko, Vrbančić, Mikolčić, Dedić, Jovičić i Jakupović. Osijek je otvorio utakmicu vrlo dobro i već u 5. minuti stigao do vodstva pogotkom Miloša Jovičića, nakon sjajne asistencije 16-godišnjeg Jakova Dedića, koji na ovim pripremama potvrđuje veliki potencijal.

Ipak, Qarabag je u nastavku pokazao kvalitetu. Osijek je na poluvrijeme otišao s prednošću 1:0, no u drugom dijelu Musa Qurbanlı i Oleksij Kaščuk preokrenuli su rezultat, dok je Abbas Hüseynov u završnici susreta postavio konačnih 3:1 za azerbajdžansku momčad.

Osijek istog dana igra još jednu pripremnu utakmicu. Od 15:30 suparnik je Sumgayit, također iz Azerbajdžana, a Sopić će u tom susretu dati priliku igračima koji nisu nastupili u jutarnjem dvoboju. Najavljeni sastav čine: Malenica, Karačić, Hasić, Mersinaj, Barišić, Čolina, Bubanja, Teklić, Akere, Omerović i Matković.

Upravo bi ta postava trebala biti i udarna jedanaestorica Osijeka za nastavak HNL-a i ogled protiv Dinama na Opus Areni 25. siječnja, kada posljednjeplasirana momčad prvenstva ponovno ulazi u natjecateljski ritam.