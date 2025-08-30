OD 21:00 VARAŽDIN – DINAMO Kovačević u svom Varaždinu lovi nastavak savršenog niza

Podijeli :

xLukaxKolanovicx by Guliver

Varaždin i Dinamo od 21 sat igraju derbi utakmicu subotnjeg programa SHNL-a. Dinamo dolazi u Varaždin s četiri pobjede u isto toliko utakmica, dok je Varaždin također u dobrom naletu nakon pobjede protiv branitelja naslova, Rijeke na Rujevici. Trener Dinama, Mario Kovačević dolazi u "svoj" grad po nastavak pozitivnog niza. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.