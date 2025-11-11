Novi Hajdukov dragulj: Očekivao sam kako ću negdje na posudbu. Bayern? To smatram…

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

19-godišnji Luka Hodak ovog je ljeta na pripremama Hajduka skrenuo pažnju na sebe, iako je tada vjerovao da će prve seniorske minute tražiti kroz posudbu.

No, Gonzalo Garcia pružio mu je priliku početkom listopada protiv Vukovara, a mladi bek ju je u potpunosti iskoristio. Od tada je u četiri uzastopne utakmice zadržao mjesto u početnoj postavi i oduševio igrama na desnom beku, gdje je istisnuo Frana Karačića iz prve postave.

“Sigurno da sam mislio da ću morati potražiti negdje drugdje šansu, ali otvorila se prilika, mislim da sam iskoristio tu šansu i sve ide dobro zasad”, rekao je Hodak za Dnevnik Nove TV.

U pet utakmica u kojima je nastupio za Hajduk, momčad je osvojila 13 bodova i zasjela na vrh ljestvice:

“Mislim da navijači mogu biti zadovoljni jer dobro igramo, pogotovo ovih zadnjih četiri, pet utakmica. Držimo taj kontinuitet, ne padamo, dobro držimo loptu, stvaramo šanse, ne primamo puno golova, primili smo jedan gol u osam utakmica.”

U posljednjoj utakmici protiv Osijeka, u kojoj je nakon prekršaja na njemu isključen Roko Jurišić, 19-godišnjeg Hajdukovca Luku Hodaka na Poljudu su pratili i skauti Bayerna, što dovoljno govori o interesu koji je svojim igrama pobudio i izvan Hrvatske.

“To smatram jednom dodatnom motivacijom. Trenutno mi je fokus samo na Hajduku, tu sam glavom, odigrati što bolje na svakom sljedećem treningu, svakoj sljedećoj utakmici, a ovo sve što je sa strane je jedna dodatna motivacija da me gura dalje”, skromno dodaje Hodak koji je trenutno na okupljanju U-21 reprezentacije.

Hodak kao najveći cilj ističe naslov prvaka s Hajdukom, a s mladom reprezentacijom želi zaigrati na Europskom prvenstvu.

Mini Vatreni kvalifikacije su otvorili remijem kod Turske i pobjedom nad Ukrajinom, a sada ih čekaju Litva u Velikoj Gorici i gostovanje u Mađarskoj.