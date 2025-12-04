Nikad veći interes za derbi: Renomirani europski klubovi šalju brojne skaute na Maksimir

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Interes za subotnji derbi Dinama i Hajduka (15 sati na Maksimiru) dosegnuo je razinu kakva se rijetko pamti.

Uz rasprodane tribine, očekuje se i dolazak velikog broja skauta iz najvećih europskih klubova.

Prema pisanju Sportskih novosti, dolazak su najavili predstavnici Liverpoola, Barcelone, Milana, Intera, Marseillea, Newcastlea, Atalante, Torina, Coma, PSV-a, Twentea, Eintrachta, Kölna, Šahtara, Slavije Prag, Verone, AZ-a, Bologne, Charlottea i Olimpije.

Takav popis jasno pokazuje da će Maksimir uoči zimskog prijelaznog roka biti jedna od glavnih europskih pozornica za procjenu talenata.

Najviše se spominje ime Branimira Mlačića, mladog stoper Hajduka koji je posljednjih tjedana pod povećalom skauta, ali derbi će, kao i uvijek, biti prilika i drugima da se pokažu na velikoj pozornici.