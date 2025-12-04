Derbi visokog uloga u Maksimiru sudit će Patrik Kolarić

Podijeli :

Povjerenik za suđenje Bertrand Layec odredio je suce za 16. kolo hrvatskog nogometnog prvenstva koje se igra od 5. do 7. prosinca

Najveću utakmicu hrvatskog nogometa derbi vodećeg Dinama i drugog Hajduka na Maksimiru, koji je na rasporedu u subotu od 15 sati (HTV 2,), sudit će po mnogima ponajboljem našem sucu Patriku Kolariću. Pomoćnici će mu biti sugrađani Bojan Zobenica (Velika Gorica) i Marjan Tomas (Vladislavci), četvrti sudac je Patrik Pavlešić (Duga Resa), a u VAR sobi će biti Ivan Bebek (Rijeka) i Ivan Matić (Osijek).

Kolo će u petak otvoriti Slaven Belupo i Gorica, sudit će Zdenko Lovrić (Đakovo). Drugi subotnji ogled, onaj između Rijeke i Vukovara 1991, pripao je Ivanu Vukančiću (Benkovac),

I u nedjelju imamo dvije utakmice, najprije je to gostovanje Lokomotive kod Varaždina a dvoboj vodi Mate Erceg iz Benkovca. I za kraj, kolo će svojim susretom od 17.30 na Opus Areni zaključiti Osijek i Istra 1961, a taj je okršaj pripao Igoru Pajaču (Sv. Ivan Zelina).