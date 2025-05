Nenad Gračan za SK bez pardona rekao što misli o Gattusu i igrama Hajduka: ‘To ne može tako reći!’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Poznati nogometni trener Nenad Gračan za Sport Klub je komentirao završnicu SHNL-a s naglaskom na vodeći trio, Rijeku, Dinamo i Hajduk.

Nenad Gračan jedan je od rijetkih trenera koji je nakon igračke karijere trenirao sva četiri najveća hrvatska kluba – Rijeku, Dinamo, Hajduk i Osijek. Kad je riječ o neizvjesnoj završnici SHNL-a, gdje se vodi velika borba za novu titulu prvaka, svakako je zanimljivo čuti njegovo razmišljanje.

Dva kola prije kraja na vrhu ljestvice je Rijeka (62) koja ima bod više od Dinama (61) i pet više od Hajduka (57).

No, već u sljedećem kolu SHNL-a na Poljudu nas čeka Jadranski derbi Hajduk – Rijeka nakon kojeg će puno toga biti jasnije.

Na pitanje što očekuje u Jadranskom derbiju, koji kao igrač Hajduka u koji je stigao iz Rijeke, ne pamti po dobrome (igrač Rijeke Mladen Mladenović ga je teško ozlijedio, op.a.), rekao nam je:

“Dobro, gledajte, to su bila drugačija vremena nego danas. Sada je, kad je Rijeka u pitanju, sve puno toga drugačije nego 80-ih kad sam ja igrao. Danas je Rijeka došla na jedan nivo kakav je recimo Hajduk imao u bivšoj Jugoslaviji. Ukratko, mislim da Rijeka ni po čemu ovom trenutku nije inferiorna u usporedbi s Dinamom ili Hajdukom“, kazao je za Sport Klub 62-godišnji Gračan, bivši hrvatski nogometaš i aktualni izbornik Hrvatske ženske nogometne reprezentacije, dodavši:

“Ako me pitate za nadolazeći Jadranski derbi na Poljudu, mislim da prvo treba reći kako je Hajduk u velikoj krizi, pogotovo u zadnjih šest utakmica u kojima su osvojili tri boda iz tri remija (remi s Lokomotivom, Varaždinom i Goricom te porazi od Istre, Osijeka i Dinama, op.a.). Dakle, moje je mišljenje kako Rijeka u tom derbiju ima jednu prednost, a što se tiče Hajduka jednostavno se vidi da nisu pravi u zadnje vrijeme. Igrači i stručni stožer Rijeke puni su motiva i stvar je pragmatična; znaju što žele i mislim da na Poljudu teško mogu izgubiti. Ipak se u Splitu sad puno stvari pokreće, ali ne bih o tome…“

Nakon remija Hajduka na gostovanju kod Gorice (1:1) izjava trener gostiju Gennara Gattusa, kako je ‘to kraj borbi za titulu’ poprilično je odjeknula jer ipak su do kraja SHNL-a ostala još dva kola. Također je rekao kako je ‘Rijeka teško pobjediva za njih’. Kako to komentirate?

“Kao prvo, kad kod nas dođu raditi strani treneri očekuje se da uvedi neki red i stalno se provlači teza kako su domaći treneri opterećeni, što po mom mišljenju nema veze s istinom. Uostalom, to se pokazalo i u ovom prvenstvu, u kojem su ti strani treneri imali puno problema, a jedan od razloga je taj što je poznaju mentalitet. Uz to ne poznaju odnos navijača prema igračima i kad to govorim, ne mislim samo na Gattusa i Hajduk nego i na ostale primjere koje smo imali u Dinamu, Osijeku i drugim klubovima. No, ako govorimo o Hajduku ono što je pozitivno su njihovi mladi igrači koji su dobili priliku, ali je s druge strane pitanje mogu li se ti mladi igrači – u psihološkom smislu – snažnije aktivirati.“

A kako kao trener komentirate izjavu trenera Gattusa da je za njih bitka za naslov izgubljena?

“Dok ima šanse i dok nada postoji, jer ipak je u igri još šest bodova, te iz poštovanja prema navijačima, to ne može tako reći. No, s druge strane je očigledno kako je Gattuso na neki način možda izgubio i svlačionicu! Tako nešto je očekivano obzirom na sve napise po medijima jer igrači to sve čitaju i slušaju, kako Gattuso odlazi iz Hajduka. Po meni je zbog svega toga taj neki naboj kod samih igrača i pao.“

Gattuso digao ruke od naslova: ‘Ovo je oproštaj, kraj naše borbe’ ANKETA / Je li Hajduk nakon jučerašnje predaje trebao potjerati Gattusa?

S druge strane Dinamo je promijenio četiri trenera u sezoni. Jakirović, Bjelica i Cannavaro su dobili otkaz i trenutačno ih vodi privremeni trener Perković?

“Nakon tri pobjede u nizu Dinamo sad ima realne šanse osvojiti naslov ili točnije do kraja se s Rijekom boriti za prvo mjesto. U zadnje vrijeme s Perkovićem na klupi zaista dobro igraju i sigurno, sad je prošlost ono vrijeme kad su svi nekako bili opterećeni svim i svačim. Perković je osjetio svlačionicu, osjetio je igrače i sigurno je donio određeni mir koji je bio potreban za tu grupu igrača. I dalje mislim da Dinamo, bez obzira na sve, ima najkvalitetnije igrače i širinu. Zapravo je čudno što se Dinamo uopće našao u toj situaciji s trenerima. Primjerice, Jakirović ih je odveo tamo gdje su željeli biti, postao je prvak i izborio je Ligu prvaka, pa je ipak smijenjen. Po meni su sve te smjene trenera kod nas malo prebrze i po primjeru Dinama se dobro vidjelo kako novi trener ne znači da će sigurno sve u klubu ići na bolje. Mislim da tu ima i drugih problema, a to su treneri koji su smijenjeni osjetili. Ukratko, mislim da bi trebalo puno više pružiti priliku našim trenerima, pogotovo kad govorimo o uvjetima u kojima radimo. Svi ti hrvatski treneri nisu inferiorniji od svih stranih trenera koji se dovode sa strane.“

Dobar primjer je Rijeka u kojoj je dotadašnji pomoćnik Radomir Đalović dobio priliku i pokazao se kao pun pogodak?

“Pa normalno, to je odličan primjer. Pa vidite samo koliko su grešaka napravili Gattuso i Cannavaro koji je eto ipak ostao do kraja prvenstva. Imamo i primjer Osijek i da skratim ne znam po čemu su oni bolji treneri od naših i koji je kriteriji da oni dolaze i vode praktički naše najbolje momčadi?“

Recite nam za kraj, obzirom na vaše veliko igračko i trenersko iskustvo, imate li volju i želju možda još jednom sjesti na klupu nekog našeg velikana u SHNL-u?

“Pa gledajte, trenutačno živim nekim mirnijom životom, vodim hrvatsku žensku reprezentaciju i na to sam potpuno koncentriram i moram reći imamo puno potencijala. Tako da ovog trenutaka zaista ne razmišljam o povratku u HNL.“