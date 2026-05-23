‘Ne bih mijenjao Garciju, problemi u Hajduku su puno dublji’

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Hajduk je u posljednjem kolu SuperSport HNL-a uvjerljivo pobijedio Vukovar 1991 rezultatom 6:3. Domaći su dominirali tijekom cijelog susreta, a među strijelcima su bili Šego s dva gola te Brajković, Huram i Almena, dok su za goste zabijali Banovec, Gurlica i Puljić.

Splićani su sezonu završili na drugom mjestu sa 68 bodova, dok je Vukovar ostao posljednji. Nakon utakmice Luka Vučko poručio je kako Hajduku za ozbiljniji iskorak u idućoj sezoni nedostaje igrač profila Josipa Mišića.

“O treneru Garciji se dosta raspravlja, o njegovim potezima, pogotovo odnosu s Livajom, koji je bio turbulentan. Mišljenja sam da je Hajduk izgledao puno gledljivije u ‘malim utakmicama’, dok Garcia nije našao recept u derbijima.

Tamo nam je falilo više čvrstine i same prilagodbe na protivnika, ali isto tako smatram da Hajduk godinama mijenja trenere koji su kvalitetni, tipa Dambrauskas ili Leko”, započeo je bivši igrač Hajduka u razgovoru za Dalmatinski portal.

“Problemi su dublji, leže dosta u selekciji igrača, gdje Hajduku kronično najviše nedostaje jedna ozbiljna šestica tipa Mišić, koji daje ogromnu stabilnost Dinamu, tako da ja osobno ne bih mijenjao Garciju. Ova sezona mu je puno značila i vjerujem da je bolji i pametniji trener nego kad je prije godinu dana došao u Hajduk”, zaključio je.