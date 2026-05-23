Rudeš slavio u Dugopolju i izborio povratak u SHNL

Podijeli :

Foto: NK Rudeš

U 32. kolu SuperSport Prve nogometne lige Rudeš je gostovao u Dugopolju u izravno okršaju za vrh lige. Prvoplasirana momčad sa zapada Zagreba pokazala je kvalitetu te je na kraju slavila s 3:0 i osigurala prvo mjesto u Prvoj NL.

Već u trećoj minuti su gosti iz Zagreba slavili gol za vodstvo. Njega je postigao Duje Korač, 20-godišnji napadač koji je prije Rudeša igrao u Lokomotivi, Zagrebu, Rijeci te u češkoj Mladi Boleslav.

Prednost Rudeša narasla je u 31. minuti kada je Jurica Poldrugač, bivši igrač Varaždina, pogodio za 2:0, rezultat s kojim se otišlo na predah.

Već u 53. minuti Rudeš je novim golom Poldrugača pobjegao na 3:0. U 75. minuti je posao Dugopolja postao još teži jer je Roko Kurtović zaradio crveni karton i dalmatinska momčad ostala je s desetoricom na terenu. Unatoč tome, do kraja susreta nije bilo golova pa je Rudeš slavio s 3:0.

Ovom pobjedom Rudeš je kolo prije kraja osigurao plasman u SHNL dvije sezone nakon što je ispao iz elitnog ranga. Tada je klub sa zapada Zagreba osvojio tek devet bodova. S takvim učinkom bili su najlošiji prvoligaš od uvođenja lige 10, odnosno od sezone 2013./2014.