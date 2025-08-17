Navijači Hajduka u šoku i nevjerici, evo što su poručili Garciji nakon što je Livaju ostavio na klupi

Podijeli :

xxAntexCizmicx by Guliver

Nakon šokantnog ispadanja od Dinamo Cityja u Konferencijskoj ligi, Hajduk večeras (21:00) na Poljudu protiv Slaven Belupa traži iskupljenje pred svojim navijačima.

No glavna vijest uoči utakmice je odluka trenera Gonzala Garcije da Marka Livaju ostavi na klupi, što je izazvalo pravu lavinu reakcija među navijačima.

Na društvenim mrežama može se pronaći čitav niz različitih komentara – od potpore treneru do oštrih kritika:

🔹 “Moj Garcia, Boga se ne odričeš kad si u nevolji. Neka ti Bog pomogne.”

🔹 “Naši napadači zajedno pet golova, a Livaja daje po 30 i ne igra prvu postavu. Nevjerojatno.”

🔹 “Ne, ne i ne – bez Livaje se ne može početi ako je zdrav.”

🔹 “Od Livaje se napravilo da je veći od kluba. Sve je otišlo predaleko, trenutno smo brži i bolji bez njega.”

🔹 “Svaka čast, dobro si postavio ekipu. Pobjeda sigurna, najmanje tri razlike.”

🔹 “Neka ga je ostavio na klupi. Nitko nije veći od kluba.”

🔹 “Kopaš sam sebi jamu, do Male Gospe si bivši.”

🔹 “Ajde bar nam malo vratite osmijeh nakon sramotnog četvrtka.”

Jedni vjeruju kako je riječ o Garcijinom taktičkom potezu ili skretanju pozornosti s europske blamaže, dok drugi smatraju da Hajduk bez Livaje teško može do bodova.

Bilo kako bilo, večerašnji dvoboj protiv Slavena mogao bi biti prijelomni trenutak za atmosferu oko kluba – pobjeda bi smirila tenzije, a novi kiks bi samo produbio krizu.