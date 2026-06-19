Naš Hajduk: Cilj je boriti se za naslov i igrati redovito europska natjecanja

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RHR-FOTO TR via Guliver

Udruga Naš Hajduk izvijestila je javnost o nizu aktualnosti vezanih uz svoj rad i projekte.

U priopćenju su se osvrnuli na promjene unutar savjetodavnog tijela, napredak oko projekta izgradnje nogometnog kampa te aktivnosti povezane s izradom dugoročne strategije nakon nedavno održane skupštine.

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Također su najavili novo druženje i razgovor s članovima, a otkrili su i da su u Hajdučku zajednicu primljena četiri nova člana. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Na održanoj skupštini Našeg Hajduka članovima su predstavljene ključne aktivnosti u proteklom periodu, kao i aktivnosti Hajdučke zajednica kao sve bitnijeg tijela u okviru djelovanja Kluba. U nastavku je izdvojeno nekoliko glavnih točaka dnevnog reda.

Hajdučka zajednica

Primljena su četiri nova kandidata u Hajdučku zajednicu: Danijel Benčić, Ante Jelčić, Ivan Kovačev i Mislav Radić. Na ovaj način, s devet novih članova u posljednjih godinu dana, nastavljan je postupak uključivanja novih članova u ovo klupsko savjetodavno tijelo, a sve u svrhu proaktivnog sudjelovanja u klupskim procesima, u okviru vlastitih ovlasti.

Trenutni koordinator Milan Mistrić i prethodni koordinator Stipan Rimac predstavili su operativni fokus rada Hajdučke zajednice – dovršetak IT strategije i aktivno sukreiranje novog strateškog okvira. Sukladno tome, novi članovi HZ su birani prema kompetencijama i iskustvu kako bi nadopunili postojeći sastav.

Projekt Kamp

Pomno pratimo prostorno-planske i imovinsko-pravne korake, kao i donošenje podzakonskih akata vezanih uz projekt. Ti su koraci dominantno u domeni Države, Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Očekujemo ažurnost svih uključenih strana i da se deklarativna podrška projektu kampa prenese i na operativnu razinu.

Pratit ćemo dinamiku postupanja i u skladu s njom pravovremeno reagirati. Naša je uloga osigurati da projekt ostane u javnom fokusu i da se preuzete obveze izvršavaju u rokovima. Onog trenutka kada Klub dobije mogućnost gradnje, imat ćemo spremne projekte i sudjelovati u prvoj fazi izgradnje kampa. Sav višak sredstava u projektu Za sva vrimena bit će iskorišten u te svrhe.

Strateški okvir kluba 2027.-2031.

Na inicijativu Našeg Hajduka kao dioničara, u posljednjem kvartalu prošle godine započeo je proces izrade dugoročnog strateškog okvira Kluba za razdoblje 2027.–2031. U izradi također sudjeluju članovi Hajdučke zajednice i predstavnici Kluba. Strateški okvir definira što Klub na dulji rok želi postići i zašto, neovisno o promjenama upravljačkih i sportskih struktura. Okvir počiva na dva opća cilja:

a) sportskom uspjehu – trajna borba za naslov prvaka Hrvatske i redovit plasman u grupnu fazu europskih natjecanja pri čemu cilj nije unaprijed brojati titule, nego trajna konkurentnost kao posljedica sustavnog rada.

b) financijskoj održivosti – stabilno i transparentno poslovanje, te prihodi iz različitih izvora.

Strateški okvir Kluba počiva na šest stupova koji su predstavljeni na skupštini, a bit će i poslani članovima u sklopu cjelovitog Izvještaja sa skupštine koji će dobiti na svoj e-mail.

Ćakula 2026.

Ćakula sa članovima održat će se u prvoj polovici srpnja, a detalje ćemo objaviti tijekom idućeg tjedna”, piše u priopćenju.