Navijači bivšeg kluba novog sportskog direktora Hajduka: ‘Ne vraćaj se, zbog tebe smo tu gdje jesmo’

artur kraszewski appa newspix.pl via Guliver

Robert Graf novi je sportski direktor Hajduka te će na toj poziciji zamijeniti Gorana Vučevića.

Graf na Poljud stiže nakon što je sporazumno raskinuo ugovor s poljskim klubom Lks Lodz u kojem je u posljednje dvije godine obnašao funkciju potpredsjednika za sport.

“Želio bih zahvaliti svima u Lodzu na predivne dvije godine. Ovo je bilo nevjerojatno važno razdoblje u mojoj karijeri, puno izazova, organskog rada, novih iskustava, koji su često bili bolni, ali sa mnom će ostati i lijepe uspomene. Posebno se zahvaljujem navijačima, koji su mi davali neiscrpnu snagu i motivaciju. Duboko sam uvjeren kako će ova sezona završiti na lijep način za sve u Lodzu”, rekao je na odlasku iz kluba.

Navijači su ga zadovoljno ispratili…

“Ne vraćaj se! Zbog tebe smo tu gdje jesmo”, “Fantastične vijesti”, “Žao mi je Hajduka”, bili su samo neki od komentara.

Prije Lodza, Graf je bio vrlo uspješan u Rakowu. Dok je on bio sportski direktor, Rakow je između 2021. i 2023. godine osvojio prvenstvo, kup i superkup. Hajduk će ga službeno predstaviti u subotu.