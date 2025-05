Morrison za SK: Nismo zaslužili ispasti. Hrvatska? Svjetska sila s velikanom Lukom Modrićem

Podijeli :

HNK Šibenik

Ispadanjem u niži rang sa Šubićevca je krenuo očekivani egzodus igrača. Prvi je svlačionicu Šibenika napustio Morrison Agyemang, 21 -godišnji stoper iz Gane. Visoki branič potpisao je višegodišnji ugovor s Charlotte FC, klubom koji se natječe u sjevernoameričkom MLS-u.

Morrison je u netom okončanoj sezoni bio jedno od otkrića Narančastih, odigravši 32 utakmice u HNL-u, postigavši 2 gola uz 1 asistenciju. Još prošle proljetne polusezone nastupao je za juniore Šibenika, i odmah na početku nove prvoligaške kampanje kod trenera Carevića postao standardni prvotimac momčadi. Plijenio je mirnoćom, zrelošću za jednog mladog, neiskusnog igrača. Doduše, bilo je i lošijih izdanja, kiksova koji su nerijetko bili skupi u pogledu rezultata, ali mladog igrača treba ponekad istrpjeti, naročito kada se vidi da u njemu čuči potencijal. Puno bolje je djelovao u trojci nego u sustavu s 4 zadnja igrača.

U svom prvoligaškom debiju postigao je i pokazalo se pobjednički gol za 2-1 na Opus Areni, a zabio je i za 1-0 pobjedu nad Goricom na Šubićevcu. Navijači Šibenika posebno će ga pamtiti po čuvanju Marka Livaje u predbožićnom dalmatinskom derbiju. Mnogi su tada ustvrdili kako Hajdukovog talismana nitko nije tako dobro čuvao, pritom ga malo i „izbatinao“. Istina, Livaja je tada zabio eurogol škaricama, ali to se jednostavno nije dalo (o)braniti. Morrisona smo uhvatili u gradu prije leta za rodnu Accru.

“Da, odlazim iz Šibenika, idem kući za Afriku, potom se vraćam u Hrvatsku, pa dalje za SAD”, kaže nam korpulentni i vrlo pristupačni momak iz Gane.

Zahvaljujući odličnim igrama u šibenskom dresu još na polusezoni govorilo se da će realizirati transfer sa Šubićevca (bila je konkretna ponuda Aberdeena za 400.000 eura), a prije nekoliko dana pričalo se da odlazi u poljski Rakow… Ljudi iz zagrebačkog Dinama, ali i Rijeke su također gledali Morrisona. Na kraju odlazi preko bare u Charlotte.

“Nisam puno vodio brigu oko transfera, znao sam da me Šibenik želi prodati, ali se nisam puno opterećivao time. Nadam se da će moja karijera sada ići još više uzlaznom linijom, MLS je za mene sigurno jedan veliki izazov.”

Afrički nogometaš usprkos tužnim epilogom sezone o vremenu provedenom na Šubićevcu priča sa zadovoljstvom.

“Meni je ovo iskustvo u Hrvatskoj bilo neprocjenjivo. Kao mlad igrač sam dobio priliku igrati u prvoj ligi, u zemlji svjetske sile kao što je Hrvatska, gdje su ponikli velikani poput Luke Modrića. U Šibeniku mi je bilo stvarno lijepo, pamtit ću samo lijepe trenutke, suigrače, navijače…Žalostan sam što nismo uspjeli ostati u ligi, nismo se predavali, ova momčad je stvarno bila dobra i nismo zaslužili ispasti. Nažalost, to se dogodilo…Žao mi je svih nas suigrača, stožera, ali posebno naših navijača koji su nas bodrili svugdje gdje smo igrali. Uvjeren sam da će se Šibenik brzo vratiti u elitu.”

Morrison je podsjetimo u Šibenik stigao u veljači 2024., iz Viktorije Berlin, kao 19-godišnji potpuni anonimac. U Berlin je stigao preko Rusije, a nogomet je počeo igrati u Akwatiju, gradu na istoku Gane gdje se kao dvogodišnjak preselio s roditeljima. Otac i majka su za život zarađivali radeći naporno u rudnicima dijamanata, a Šibenik je preko SEH-e iskopao svoj dijamant prodavši ga za 250.000 eura! Mnogi su rekli da je to ispod očekivanja, obzirom na igre prošle sezone, a i cijena na TM mu iznosi dvostruko više (500.000 eura).

Zimus je Šibenik imao izdašnije ponude za njega, ali vjerojatno su sportski direktor Brkljača i ljudi iz kluba računali da će klub ostati u ligi, i da će Morrisona uspjeti transferirati za puno jači iznos. No, činjenica je da je HNK Šibenik ispao iz lige, da su financijski problemi očito dospjeli i do ušiju drugih klubova, pa se cijena u međuvremenu spustila. U svakom slučaju Šibenik se po tko zna koji put pokazao kao idealan „trampulin“ ili odskočna daska za mlade i neafirmirane igrače, a trenutno ih u klubu ima još.

Druga je stvar što klub kao po nekom nepisanom pravilu ne uspijeva zadržati svoje talente barem nešto duže, dodatno ih nadograditi i podići im cijenu, i tada transferirati za kudikamo jače iznose. No, Šibenik je daleko od sređenog kluba, a ima sve, ili gotovo sve preduvjete da to postane. Za to trebaju pravi ljudi koji žele, znaju i mogu stvoriti takav klub.