Mikić: Ne bismo bili zadovoljni bodom protiv Hajduka, idemo po pobjedu

Dinamo i Hajduk u subotu od 15 sati na Maksimiru igraju novi veliki derbi u sklopu 16. kola SHNL-a.
“Prije svega, mogu se zahvaliti treneru i ljudima u klubu što su mi dali priliku. Nije bilo lako prijeći iz juniorskog u seniorski nogomet, ali treninzima i uz podršku svih iz kluba to mi je malo olakšano. Dosta ljudi je to zazivalo, a ja sam trebao raditi na stvarima na kojima sam bio malo lošiji”, rekao je mladi desni bek Dinama, a onda najavio derbi:
“Nema nervoze. Uzbuđen jesam jer je to utakmica koja je san svoj djeci, najljepša moguća koju mogu odigrati. Ne bismo bili zadovoljni bodom, idemo po pobjedu i bacat ćemo se na glavu u subotu.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!