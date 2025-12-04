Mikić: Ne bismo bili zadovoljni bodom protiv Hajduka, idemo po pobjedu

Zagrepčani ga dočekuju kao vodeći s 31 bodom, dok je Hajduk odmah iza s bodom manje. Prvi ovosezonski okršaj završio je Dinamovom pobjedom 2:0 na Poljudu, uz golove Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara.

Uoči derbija, Dinamova zaklada “Nema predaje” održala je dječji koncert u Lisinskom, na kojem se pojavilo i nekoliko igrača.

Dinamo u (ne)očekivanim problemima, mogao bi uskoro ostati bez dva jako važna igrača! Kolariću će subotnji derbi biti četvrti u karijeri, evo kako su završila prethodna tri u kojima je sudio

Među njima je bio 18-godišnji Noa Mikić, koji je za Dnevnik Nove TV govorio o posljednjim partijama i najavio subotnji susret.