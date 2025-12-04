Mikić: Ne bismo bili zadovoljni bodom protiv Hajduka, idemo po pobjedu

Dinamo i Hajduk u subotu od 15 sati na Maksimiru igraju novi veliki derbi u sklopu 16. kola SHNL-a.

Zagrepčani ga dočekuju kao vodeći s 31 bodom, dok je Hajduk odmah iza s bodom manje. Prvi ovosezonski okršaj završio je Dinamovom pobjedom 2:0 na Poljudu, uz golove Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara.

Uoči derbija, Dinamova zaklada “Nema predaje” održala je dječji koncert u Lisinskom, na kojem se pojavilo i nekoliko igrača.

Među njima je bio 18-godišnji Noa Mikić, koji je za Dnevnik Nove TV govorio o posljednjim partijama i najavio subotnji susret.

“Prije svega, mogu se zahvaliti treneru i ljudima u klubu što su mi dali priliku. Nije bilo lako prijeći iz juniorskog u seniorski nogomet, ali treninzima i uz podršku svih iz kluba to mi je malo olakšano. Dosta ljudi je to zazivalo, a ja sam trebao raditi na stvarima na kojima sam bio malo lošiji”, rekao je mladi desni bek Dinama, a onda najavio derbi:

“Nema nervoze. Uzbuđen jesam jer je to utakmica koja je san svoj djeci, najljepša moguća koju mogu odigrati. Ne bismo bili zadovoljni bodom, idemo po pobjedu i bacat ćemo se na glavu u subotu.”

