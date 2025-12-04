Kolariću će subotnji derbi biti četvrti u karijeri, evo kako su završila prethodna tri u kojima je sudio

Dinamo u susret ulazi kao vodeća momčad lige nakon pobjede nad Goricom (0:2), kojom je iskoristio Hajdukov remi protiv Varaždina na Poljudu (1:1).

Utakmicu će voditi Patrik Kolarić iz Čakovca, a pomoćnici će mu biti Bojan Zobenica i Marjan Tomas. Četvrti sudac je Patrik Pavlešić, dok će u VAR-sobu sjesti Ivan Bebek uz AVAR-suca Ivana Matića.

Ovo će Kolariću biti četvrti put da sudi najveći derbi hrvatskog sporta. Debitirao je u posljednjem kolu sezone 2021./22., kada je Dinamo na Maksimiru slavio 3:1.

Drugi put vodio je derbi također na Maksimiru u prosincu 2023., koji je završio bez pogodaka.

Posljednji derbi sudio je prije nešto više od godinu dana. Hajduk je tada pobijedio 1:0 golom Nike Sigura, a Kolarić je pokazao svoj prvi i zasad jedini crveni karton u derbijima, isključivši Marka Roga zbog oštrog starta u 88. minuti.