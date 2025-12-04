Dinamo u (ne)očekivanim problemima, mogao bi uskoro ostati bez dva jako važna igrača!

Klub bi mogao ostati bez jako važnog dvojca, Ismaela Bennacera i Mounsefa Bakrara, koji su se našli na prošlom popisu alžirskog izbornika, a očekuje se da će biti i na finalnom popisu za turnir.

Dinamo 14. prosinca ide u goste kod Slaven Belupa, šest dana kasnije igra protiv Lokomotive, a Mario Kovačević u tim utakmicama vjerojatno neće moći računati na alžirski dvojac.

S obzirom na to da je Alžir među favoritima za osvajanje AFCON-a (finale 18. siječnja), moguće je da se Bennacer i Bakrar ne vrate na vrijeme za zimske pripreme, uključujući prvu utakmicu Europske lige protiv FCSB-a 22. siječnja.

Posebno osjetljiv je mogući izostanak Bakrara, koji se prometnuo u prvu napadačku opciju. U 18 nastupa ove sezone zabio je devet golova uz dvije asistencije. Bennacer je, pak, odigrao devet utakmica i zabilježio dvije asistencije, a važan je u veznoj liniji Dinama, iako Kovačević u tom redu ima više opcija.

