Krovinović: Istra je iz dvije prigode došla do pogodaka, nismo zaslužili ovakav rasplet

Nogomet 25. sij 202618:14 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

Istra je u 19. kolu SuperSport HNL-a slavila na Poljudu protiv Hajduka rezultatom 1:2. Pogotke za goste postigli su Smail Prevljak i Emil Frederiksen, dok je Hajduk do jedinog gola došao autogolom Logija Hrafna Robertssona.

U prvom poluvremenu bilo je mnogo prilika na obje strane, ali je Istra bila učinkovitija i na odmor otišla s dva gola prednosti. Prevljak je u 10. minuti iskoristio prvu priliku gostiju nakon odličnog proigravanja Frederiksena, a Danac se u 22. minuti i sam upisao u strijelce za 0:2. Hajduk je najbolju šansu imao u 18. minuti, no Krovinović je pogodio gredu.

U završnici susreta Hajduk je smanjio zaostatak autogolom Robertssona u 83. minuti, nakon duge VAR provjere, ali do izjednačenja nije uspio doći te je porazom otvorio drugi dio sezone.

Utakmicu je prokomentirao kapetan Hajduka, Filip Krovinović:

“Toliko sam tužan, razočaran. Sve stane u to da je Istra iskoristila što je imala. Imali smo puno prilika, posebno u prvom dijelu. Moja greda, vratnica Skoke, još nekoliko prilika. Toliko toga smo imali, a Istra je iz dvije prigode došla do pogodaka. Moje je mišljenje da nismo zaslužili, ovakav rasplet, ali negdje ti nogomet uzme, negdje vrati.”

Dojam je da Hajduk nije bio toliko opasan u nastavku susreta kao u prvom poluvremenu…

“Imali smo i u nastavku šansi, došli i do pogotka. Trener? Nije smak svijeta, ima sitnica koje trebamo popraviti. Primili smo naivne pogotke, moramo biti bolji u tom segmentu.”

Koliko su vam nedostajali Rebić i Livaja?

“Puno, ali čak i bez njih nismo zaslužili izgubiti utakmicu. Imali smo novi stoperski par nakon dugo vremena, Bamba nije igrao neko vrijeme. Ali, zato smo svi tu i radimo da budemo bolji.”

Gorica?

“Neće biti lako,ali mi smo Hajduk, idemo po tri boda.”

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet