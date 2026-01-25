Riera: Prvo poluvrijeme moglo je biti 3:3, ovo mi je najveća gostujuća pobjeda

Podijeli :

Foto: NK Istra 1961

Nogometaši Istre 1961 proslavili su veliku pobjedu na Poljudu protiv Hajduka 2:1.

U zanimljivoj i sadržajnoj utakmici u Splitu na kišom natopljenom travnjaku Poljuda Istra 1961 iznenadila je favorizirani Hajduk 2:1.

“Bili smo vrlo dobri u prvom dijelu. Obje momčadi su imale šanse u prvom poluvremenu, moglo je biti 3:3”, konstatirao je nakon utakmice trener Puljana Oriol Riera.

“Bili smo jako dobri na lopti, kaznili smo ih s planom koji smo gradili tijekom tjedna. U drugom dijelu nije bilo lako, morali smo mijenjati formaciju tri puta kako bi došli do bodova.”

“Ovo mi je najveća pobjeda u gostujućoj utakmici. Znam koliko je teško pobijediti na Poljudu, pred navijačima, odličnim igračima koje ima Hajduk.”

Riera je nastavio s pojašnjenjem zamjene koju je napravio na poluvremenu:

“Trener sam koji ne voli igrati samo s 11 igrača i zato sam uveo Kadušića umjesto Heistera. Vodili smo 2:0, Almena nam je radio dosta problema. Odlučio sam uvesti drukčijeg braniča kako bi ga što bolje ukrotio. Almena je jedan od boljih igrača 1 na 1.”

“Heister je bio dobar prema naprijed, ali smo nakon dva gola prednosti htjeli biti sigurniji prema nazad. Želim biti svoj. U nogometu je važno imati jak mentalitet bez obzira na sve. Volim kada moji igrači rade stvari koje trebaju, bez obzira na rezultat”, zaključio je Riera.

Iz Istre su dodali kako nema odgovaranja na pitanja o Dariju Marešiću.