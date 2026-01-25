Garcia: Ako mislimo da nismo pobijedili jer smo mladi, to nema veze. Mogli smo voditi 5:2

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajdukov trener Gonzalo Garcia nije bio previše razočaran nakon poraza od Istre 1961.

Hajduk je neočekivano prosuo bodove na Poljudu protiv Istre 1961 porazom 2:1, ali trener Gonzalo Garcia zadovoljan je izvedbom svojih igrača.

“Vrlo sam razočaran rezultatom. Mislim da nismo morali izgubiti. Osjećam da su momci odigrali dobru utakmicu. Bili smo dobri, primili smo prelagane golove. Napravili smo sve kako bismo pobijedili”, izjavio je u uvodu Garcia.

VEZANA VIJEST Riera: Prvo poluvrijeme moglo je biti 3:3, ovo mi je najveća gostujuća pobjeda Istra svladala Hajduk u ludoj utakmici na Poljudu, Splićane skupo koštali promašaji

Obrana koju je gurnuo u igru (Silić, Sigur, Skelin, Mlačić, Hrgović) bila je među najmlađima ikad.

“Uvijek stavljam igrače za koje mislim da su u najboljoj formi. Skelin je u pripremnom periodu igrao, Mlačić nije igrao zbog situacije u kojoj se nalazi. Imamo Šarliju koji je ozlijeđen i Racija. Mlačić nije bio najbolji, ali ne bih krivio stoperski par za ovaj poraz. Istra nam je u prvom poluvremenu pucala tri-četiri puta. Skelin će trebati utakmica, Mlačić će se opustiti. Raci nije najstariji na svijetu, i on je mlad.”

Komentirao je Sanyanga.

“Njegova je karakteristika da puno dribla. Bio je u nekoliko dobrih situacija, ali nekad odluka ne bude dobra. Da mu je to na većem nivou, ne bi bio ovdje. Radimo s njim da popravi nedostatke. Mislim da je Bamba bio ok, ne bih rekao da je bio loš.”

Garcia je zaključio naglasivši koliko je Hajduk imao više prilika od Istre.

“Mi smo dozvolili Istri tri šanse, a mi smo ih imali ne znam ni sam koliko. Skoko koji je odigrao vrlo dobro, pogodio je vratnicu dva puta. Nije to zbog mladosti. Ako mislimo da nismo pobijedili jer smo mladi mislim da to nema nikakve veze. Mi smo prvo poluvrijeme mogli završiti vodstvom 5:2.”

“Realnost je da smo odigrali odličnu utakmicu s mladim momcima. Kada se pogleda broj šansi onda je jasno da smo mi napravili manje grešaka. Da su Krova i Skoko zabili u prvom dijelu, možda bismo na koncu postigli pet golova. Mladi igrači će imati moju podršku, vjerujem i kluba.”