Kovačević: Sve što radimo na treningu, to pokazujemo na terenu, pa ja mogu mirno sjediti na klupi

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Dinamo je u drugoj pripremnoj utakmici u Sloveniji upisao uvjerljivu pobjedu, svladavši Brinje Grosuplje s čak 9:0 u susretu koji se igrao u četiri dijela po 30 minuta. Trener Mario Kovačević ponovno je koristio dvije različite postave kako bi ravnomjerno rasporedio minutažu.

Nakon susreta, Kovačević je izrazio zadovoljstvo odrađenim poslom i pristupom momčadi, posebno naglasivši uvjete i disciplinu tijekom priprema. Istaknuo je i da je početak utakmice bio nešto sporiji, ali da je Dinamo nakon prvih pogodaka potpuno preuzeo kontrolu.

“Zadovoljan sam kako smo odradili posljednju utakmicu, što često zna biti problem zadnjeg dana priprema. Moram pohvaliti sve, imali smo odlične uvjete. Odradili smo 99 posto onoga što smo planirali.”

Dinamo nezaustavljiv na pripremama, Kovačevićeva momčad slavila 9:0 protiv Slovenaca

Dodao je i kako je momčad dobro reagirala na zahtjevan ritam priprema te da su odigrane dvije kvalitetne utakmice u Sloveniji.

“Dečki su naporno trenirali i odigrali dvije odlične utakmice. Danas smo imali problema prvih 10 minuta jer je suparnik bio agresivan, ali onda smo zabili tri gola, pa još šest. Veseli me ovakvo izdanje.”

Posebno je pohvalio povratnika Lukasa Kačavendu, koji je u kratkoj minutaži zabio dva gola.

“Baš sam sretan zbog njega. Nije bio dugo s nama, ali vidi se kako odlično funkcionira sa Stojkovićem, to su akcije još iz Lokomotive. On je ‘osmica’ kakvu trebamo. Samo neka bude zdrav, a mi ćemo ga spremiti da nam bude pojačanje.”

Govorio je i o novom igraču Daniju Rodríguezu, od kojeg očekuje brzu prilagodbu.

“Sretan sam što nam je došao takav igrač. Svi koji dolaze brzo se prilagode i siguran sam da će se i on uklopiti. S ovakvim suigračima bit će mu lakše igrati.”

Kovačević je istaknuo i stabilnost obrane u pripremnim utakmicama, ali i naglasio da je fokus na daljnjem radu jer uskoro slijede europske obaveze.

“Dobro je što nam ni Radomlje ni Brinje nisu gotovo došli do gola, ali znao sam da će tako biti. Sve što radimo na treningu, to pokazujemo na terenu, pa ja mogu mirno sjediti na klupi.”

Za kraj je otkrio plan priprema i dolazak novih igrača.

“Svjesni smo da nemamo puno vremena, brzo dolazi Thun. Radeljić će se priključiti 13. srpnja, a McKenna dolazi idući tjedan. Obojica su dobili deset dana odmora i uskoro će biti s nama.”