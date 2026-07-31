Ukrajinski nogometaš vraća se nakon dopinga, nije igrao skoro dvije godine

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AP Photo/Dave Shopland, File via Guliver Image

Ukrajinski nogometaš Mykhailo Mudryk ponovno može igrati nogomet nakon što se riješio njegov slučaj oko dopinga.

Chelsea i Engleski nogometni savez su u svojim priopćenjima u petak objavili kako je slučaj Mudryka riješen.

“Izmjene su unesene u WADA-in Tehnički dokument (TD2027MRL) i, iako se ne primjenjuju retroaktivno, znače da, kada bi uzorak gospodina Mudrika bio uzet danas, utvrđena koncentracija meldonija ne bi bila prijavljena te ne bi došlo do utvrđivanja nikakvog kršenja antidopinških pravila (ADRV – Anti-Doping Rule Violations)”, stoji u priopćenju Engleskog nogometnog saveza (FA).

Chelsea je naglasio kako je ovo bilo jako teško razdoblje za ukrajinskog nogometaša te da su sretni što se sada može vratiti nogometu.

Mudryk je u Chelsea stigao u siječnju 2023. godine iz Šahtara te je svoje prste u tom transferu imao i nekadašnji kapetan Vatrenih Darijo Srna. Ukrajinac je umalo potpisao i za Arsenal, no na kraju se odlučio za plavi dio Londona s kojim je potpisao ugovor do 2031. godine.

Ukrajinac se nije nametnuo, a posljednju utakmicu odigrao je u studenom 2024. godine. Srećom po njega, ali i Chelsea, još uvijek je mlad te ima samo 25 godina.