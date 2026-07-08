Dinamo svladao viceprvaka Slovenije: Stojković ušao s klupe, zabio nakon šest sekundi, pa onda oduševio majstorijom

Nogomet 8. srp 202621:59 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo je u pripremnoj utakmici na Maksimiru svladao aktualnog slovenskog viceprvaka Koper rezultatom 4:2 i upisao novu pobjedu uoči početka sezone.

Plavi su do vodstva stigli odmah na otvaranju drugog dijela kada je Dion Drena Beljo zatresao mrežu nakon odlične individualne akcije.

Na 2:0 povisio je Luka Stojković, kojem je za pogodak trebalo svega šest sekundi nakon ulaska u igru. Isti je igrač u 85. minuti sjajnim je pogotkom povećao vodstvo Dinama na 3:1.

Koper je preko Kamila Manserija i Benjamina Adrovića uspio dvaput smanjiti zaostatak, no posljednju riječ imao je Fran Topić, koji je u sudačkoj nadoknadi postavio konačnih 4:2.

Susret je obilježio i povratak Mislava Oršića na maksimirski travnjak, gdje je prvi put zaigrao nakon povratka u Dinamo.

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