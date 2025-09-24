KOPRIVNICA – HAJDUK 0:2 Almena udvostručio vodstvo, Hajduk mirno plovi prema osmini finala Kupa

Nogometaši Hajduka u šesnaestini finala Kupa gostuju u Podravini kod četvrtoligaša NK Koprivnice. Susret započinje u 17 sati, a Splićani će pokušati isprati gorak okus nakon poraza u derbiju protiv Dinama. Hajduk će biti veliki favorit, a sve osim pobjede sastava s Poljuda bilo bi veliko iznenađenje.
49' Velika prilika za Koprivnicu, Silić u knockdownu
Najbolja prilika za domaći sastav. Luka Mikor je sjajno proigran po lijevoj strani te je izašao sam pred Silića. Snažno je pucao i pogodio vratara Hajduka ravno u lice zbog čega je u 'knockdownu' završio na travnjaku.
46' Krenulo je drugo poluvrijeme
Započeo je nastavak susreta u Koprivnici.
45' Poluvrijeme u Koprivnici
Završen je prvi dio utakmice Koprivnice i Hajduka. Splićani još uvijek traže drugi pogodak, unatoč brojčanoj prednosti.
31' Hajduk je preuzeo kontrolu nad utakmicom
Nakon turbulentnog početka u kojem je Koprivnica nizala prilike, Hajduk je u potpunosti preuzeo kontrolu nad susretom. Splićani su s igračem više stvorili nekoliko zanimljivih prilika, međutim potraga za drugim pogotkom još uvijek traje.
18' Koprivnica ostala s igračem manje
Koprivnica je u pet minuta upala u velike probleme! Nedugo nakon primljenog pogotka, izravni crveni karton zaradio je lijevi branič Erik Riđan te će domaćini do kraja utakmice igrati s desetoricom.
13' GOL! Hajduk vodi u Koprivnici
Nakon sjajnog početka Koprivnice, kvaliteta Hajduka isplivala je na površinu. S par brzih dodavanja izigrali su domaću obranu, a za 0:1 pogodio je Marko Livaja!
8' Dobar početak za domaćine
Iz NK Koprivnice stizale su najave uoči ove utakmice kako planiraju bez previše respekta ući u ovaj susret te tako zbilja izgledaju u uvodnoj fazi utakmice. Koprivnica je imala nekoliko kvalitetnih pokušaja prema vratima Silića, a Splićanima velike probleme rade agresivnim presingom.
1' Kreće susret u Koprivnici
Sve je spremno za početak utakmice u Koprivnici. Vremenski uvjeti nisu idealni, stoga ni tribine nisu do kraja popunjene.
Stigli su početni sastavi, Garcia kreće s jakim sastavom
Koprivnica: Kolar - F. Bošnjak, Lešković, Petrović, Riđan - Lončarić, Brković, L. Bošnjak - Kaurin, Vlašić, Srbljinović
Hajduk: Silić - Sigur, Šarlija, Gonzalez, Hrgović - Guillamon, Pajaziti - Kalik, Rebić, Almena - Livaja
NK Koprivnica na komičan način najavila utakmicu
Hrvatski četvrtoligaš NK Koprivnica na šaljiv je način putem društvenih mreža najavio okršaj s Hajdukom. Više pogledajte OVDJE.
