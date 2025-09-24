UŽIVO

KOPRIVNICA – HAJDUK 0:2 Almena udvostručio vodstvo, Hajduk mirno plovi prema osmini finala Kupa

Nogomet 24. ruj 202516:20 > 18:08 0 komentara
Foto: HNK Hajduk Split

Nogometaši Hajduka u šesnaestini finala Kupa gostuju u Podravini kod četvrtoligaša NK Koprivnice. Susret započinje u 17 sati, a Splićani će pokušati isprati gorak okus nakon poraza u derbiju protiv Dinama. Hajduk će biti veliki favorit, a sve osim pobjede sastava s Poljuda bilo bi veliko iznenađenje.

18:08

49' Velika prilika za Koprivnicu, Silić u knockdownu

Najbolja prilika za domaći sastav. Luka Mikor je sjajno proigran po lijevoj strani te je izašao sam pred Silića. Snažno je pucao i pogodio vratara Hajduka ravno u lice zbog čega je u 'knockdownu' završio na travnjaku.

18:03

46' Krenulo je drugo poluvrijeme

Započeo je nastavak susreta u Koprivnici.

17:47

45' Poluvrijeme u Koprivnici

Završen je prvi dio utakmice Koprivnice i Hajduka. Splićani još uvijek traže drugi pogodak, unatoč brojčanoj prednosti.

17:33

31' Hajduk je preuzeo kontrolu nad utakmicom

Nakon turbulentnog početka u kojem je Koprivnica nizala prilike, Hajduk je u potpunosti preuzeo kontrolu nad susretom. Splićani su s igračem više stvorili nekoliko zanimljivih prilika, međutim potraga za drugim pogotkom još uvijek traje.

17:23

18' Koprivnica ostala s igračem manje

Koprivnica je u pet minuta upala u velike probleme! Nedugo nakon primljenog pogotka, izravni crveni karton zaradio je lijevi branič Erik Riđan te će domaćini do kraja utakmice igrati s desetoricom.

17:20

13' GOL! Hajduk vodi u Koprivnici

Nakon sjajnog početka Koprivnice, kvaliteta Hajduka isplivala je na površinu. S par brzih dodavanja izigrali su domaću obranu, a za 0:1 pogodio je Marko Livaja! 

17:14

8' Dobar početak za domaćine

Iz NK Koprivnice stizale su najave uoči ove utakmice kako planiraju bez previše respekta ući u ovaj susret te tako zbilja izgledaju u uvodnoj fazi utakmice. Koprivnica je imala nekoliko kvalitetnih pokušaja prema vratima Silića, a Splićanima velike probleme rade agresivnim presingom.

17:05

1' Kreće susret u Koprivnici

Sve je spremno za početak utakmice u Koprivnici. Vremenski uvjeti nisu idealni, stoga ni tribine nisu do kraja popunjene.

16:20

Stigli su početni sastavi, Garcia kreće s jakim sastavom

Koprivnica: Kolar - F. Bošnjak, Lešković, Petrović, Riđan - Lončarić, Brković, L. Bošnjak - Kaurin, Vlašić, Srbljinović

Hajduk: Silić - Sigur, Šarlija, Gonzalez, Hrgović - Guillamon, Pajaziti - Kalik, Rebić, Almena - Livaja

16:19

NK Koprivnica na komičan način najavila utakmicu

Hrvatski četvrtoligaš NK Koprivnica na šaljiv je način putem društvenih mreža najavio okršaj s Hajdukom. Više pogledajte OVDJE.

