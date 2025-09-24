KOPRIVNICA – HAJDUK 0:2 Almena udvostručio vodstvo, Hajduk mirno plovi prema osmini finala Kupa

Podijeli :

Foto: HNK Hajduk Split

Nogometaši Hajduka u šesnaestini finala Kupa gostuju u Podravini kod četvrtoligaša NK Koprivnice. Susret započinje u 17 sati, a Splićani će pokušati isprati gorak okus nakon poraza u derbiju protiv Dinama. Hajduk će biti veliki favorit, a sve osim pobjede sastava s Poljuda bilo bi veliko iznenađenje.